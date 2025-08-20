جيش الاحتلال يزعم بدء اجتياح مدينة غزة

غزة – «القدس العربي»: في الوقت الذي يستمر فيه نزيف الدم الفلسطيني في غزة، من خلال مجازر يومية تنفذها دولة الاحتلال في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع منذ نحو عامين، خطا هذا الجيش باتجاه بدء لعملية برية لاحتلال المدينة، مطيحا بعرض الحائط الحديث عن مفاوضات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين للصحافيين الأربعاء إن إسرائيل دخلت المراحل الأولى من هجومها على مدينة غزة، وتسيطر بالفعل على أطراف المدينة.

وأضاف أن هذه القوات ستعمّق عملياتها من خلال قوات النخبة. وتطرق إلى الهجوم الذي شنته المقاومة في خان يونس، فقال إن الجيش الإسرائيلي سيحقق في إغفال الجهات المسؤولة عن توفير تغطية استخباراتية. وزعم أن هناك سيطرة شبه كاملة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وافق على خطة احتلال مدينة غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم «عربات جدعون 2»، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع وتبادل الأسرى وموافقة حركة «حماس» على مقترحهم.

وأفادت القناة «آي 24» العبرية، أنه «سيتم إرسال أوامر الاحتياط اللازمة لتنفيذ هذا الهجوم»، ونقلت القناة عن كاتس مزاعمه أن هذه الخطة من شأنها «تهيئة الظروف لإنهاء الحرب مع إطلاق سراح جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في القطاع)، ونزع سلاح حماس ونفي قادتها، ونزع السلاح من غزة».

ومن شأن هذه الخطة أن تؤدي إلى مجازر كبيرة وخطيرة، وإلى أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وتكدس السكان في مناطق أكثر ضيقا من الحالية.

وأمر وزير الجيش الإسرائيلي باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لتنفيذ العملية. ويأتي هذا في الوقت الذي لم ترد فيه إسرائيل رسميا على مقترح سبق أن وافقت على مثله، أرسله لها الوسطاء ويرتكز على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

ولذلك عبر المتحدث باسم الأمين العام لـ»الأمم المتحدة»، ستيفان دوجاريك، عن القلق «من إعلان السلطات الإسرائيلية توسع وشيك في أنشطتها العسكرية في مدينة غزة والذي سيؤدي إلى نزوح آلاف الأشخاص مرة أخرى إلى منطقة مكتظة جنوب القطاع، التي تفتقر إلى أبسط البنى التحتية والخدمات، بما في ذلك الغذاء والماء والخدمات الطبية».

اتصالات الوسطاء

وفي سياق جهود التهدئة، أفاد إعلام مصري، الأربعاء، أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة لدفع إسرائيل لقبول مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدا أن تل أبيب لم ترد على المقترح رغم مرور 48 ساعة على استلامه.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادر مصرية لم تسمها قولها: «إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة بعد مرور 48 ساعة من استلامها المقترح». وكشفت أن «هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف المعنية لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح الوسطاء للتهدئة في غزة».

مجازره تقتل العشرات… ووفيات جوعا

ويتضمن المقترح «مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، وقبله وقفا لمدة 60 يوما (للعمليات العسكرية) تشهد تبادل الأسرى وإعادة التموضع الإسرائيلي في القطاع مع تكثيف دخول المساعدات».

وفي هذا السياق، قال القيادي في حركة «حماس» الدكتور باسم نعيم، «نحن في انتظار رد العدو الصهيوني على مقترح الوسطاء الجديد، بعدما سلمت الحركة ردها بالموافقة».

وقال في منشور على «فيسبوك» إن رد الحركة جاء «في إطار تقدير موقف وطني»، أخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية الخطيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وأضاف «يا للأسف الشديد فإن ردود الفعل الصهيونية اليوم تعكس نوايا (بنيامين) نتنياهو الخبيثة بالاستمرار في الحرب والإبادة والتطهير العرقي».

وطالب نعيم المجتمع الدولي، وخاصة الطرف الأمريكي، أن «يضع حدا لهذا العربدة والاستهتار بالقانون الدولي وقبلها بحياة الناس»، محذرا من أن ذلك «سيكلف المنطقة والعالم أثمانا كبيرة من الأمن والاستقرار الدوليين».

مجازر

ميدانيا، تواصلت الهجمات العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال على مدينة غزة. وقالت مصادر في مستشفيات غزة أن 72 شهيدا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء وحتى وقت كتابة هذا التقرير. وقالت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق، على لسان المدير العام منير البرش، إن نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات القطاع وصلت 300%، وهو رقم غير مسبوق يعكس حجم الكارثة الصحية والإنسانية التي يعيشها القطاع، وذلك قبل بدء الهجوم الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 58 شهيدًا، و185 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 62,122 شهيدًا و156,758 إصابة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.

«الشركة الأمريكية» والتجويع

ومع محاولة «مؤسسة غزة الإنسانية» التي تشرف على مراكز التوزيع التي يقتل أمامها الفلسطينيون، توسيع نشاطها، والبدء في مرحلة جمع بيانات وصور من المواطنين، مقابل المساعدات، حذرت وزارة الداخلية في بيان المواطنين «من تقديم أي بيانات أو معلومات شخصية، لتلك المؤسسة التي يشرف عليها الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت سكان غزة عدم الاستجابة لأي طلبات من هذا القبيل تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المجوعين».

وقالت إن ما يسمى بـ»النظام الجديد» الذي أطلقته المؤسسة الأمريكية، «يراد من خلاله تجاوز المنظومة المعتمدة لتقديم المساعدات من خلال المؤسسات الدولية المعهودة، وفي مقدمتها وكالة «الأونروا» وشركاؤها، ويهدف لإحلال منظومة أمنية استخبارية بدلاً من تقديم المساعدات بطريقة تحفظ كرامة المواطنين وتحافظ على حياتهم»، مشككة في دور هذه المؤسسة «المشبوه».

ومع استمرار واشتداد الحصار على قطاع غزة، أعلنت وزارة عن تسجيل 3 حالات وفاة بين البالغين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت إنه بهذا يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 269 شهيدًا، من بينهم 112 طفلًا.

وكان “برنامج الأغذية العالمي» حذر من أن «سوء التغذية في غزة يعتبر القاتل الصامت». وقال إن العائلات في غزة لا تواجه الجوع فقط، بل الموت جوعا. ورأى أن «سوء التغذية في غزة يتزايد». وقال إن «سوء التغذية في غزة تجاوز مستويات الطوارئ».

إنسانيا أيضا، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إن 500 عامل في المجال الإنساني قتلوا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.