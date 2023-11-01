جيش الاحتلال يزعم ضرب “11 ألف هدف إرهابي” في قطاع غزة منذ بدء الحرب

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف لـ”منظمات إرهابية” في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع حماس بعد هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأفاد الجيش في بيان أنه “منذ بدء الحرب، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر من 11 ألف هدف لمنظمات إرهابية في قطاع غزة”.

وشنّت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية إذ تسلّل مقاتلوها خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل وهاجموا مستوطنات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون، كما أخذوا 240 أسيرا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتردّ الدولة العبرية منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعمليات برية توسعت منذ مساء الجمعة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 8525 شخصا في قطاع غزة بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.

من جهة أخرى أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن الثلاثاء إطلاق “دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنّحة وعدد كبير من الطائرات المسلحة” الثلاثاء على إسرائيل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي عن “اختراق طائرة معادية” أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، مشيرا كذلك إلى “اعتراض” صاروخ أرض أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر.

وعلى حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، يجري تبادل قصف شبه يومي مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، كما تشارك مجموعات عدة بينها فصائل فلسطينية بإطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات تسلل عبر الحدود، وإن بوتيرة أقل من حزب الله.

(أ ف ب)