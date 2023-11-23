جيش الاحتلال يزعم: قصفنا أكثر من 300 هدف لحماس في غزة خلال يوم واحد

تل أبيب/غزة: زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية قصفت أكثر من 300 هدف تابع لحركة حماس في قطاع غزة خلال يوم واحد.

وقال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، في منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إن الأهداف تشمل “مراكز للقيادة العسكرية، وأنفاق إرهاب تحت الأرض، ومنشآت لتخزين الأسلحة، ومواقع لتصنيع الأسلحة، ومواقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات”.

وإلى جانب قصف غزة جوا، فقد واصلت قوات الجيش الإسرائيلي أيضا هجومها البري.

وجاء في المنشور: “واصلت القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي ضرب الإرهابيين، وتحديد المواقع تحت الأرض، وضرب البنى التحتية الإرهابية في قطاع غزة”.

وفي شمال غزة، قضت القوات الإسرائيلية على “عدد من الخلايا الإرهابية”، واكتشفت فتحة لأحد الأنفاق داخل مسجد، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وكان من المفترض أن يشهد صباح اليوم الخميس في البداية، بدء وقف لإطلاق النار لعدة أيام، بعد أن تم التفاوض على ذلك بين إسرائيل وحماس خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب الجانب الإسرائيلي، فقد تم تأجيل ذلك إلى يوم غد الجمعة.

(وكالات)