جيش الاحتلال يستهدف المنازل ويوقع عشرات الضحايا.. ويصدر أوامر إخلاء جديدة شمال غزة

غزة – “القدس العربي”:

واصلت قوات الاحتلال شن هجمات دامية ضد قطاع غزة، واستهدفت أكثر من مرة منازل ومربعات سكنية بالقصف الجوي، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، وذلك على وقع تصعيد الهجوم البري على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وإصدار أوامر اخلاء جديد شمالي القطاع.

الهجوم على غزة

واستمرت قوات الاحتلال في هجومها البري على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وذكر جهاز الدفاع المدني، أن هذه العملية مستمرة على الحي منذ 16 يوما.

وتعرضت الأطراف الشرقية والجنوبية للحي، لعمليات قصف مدفعي عنيف، كما قامت طائرات حربية بشن العديد من الغارات، وقد تركز القصف على مناطق تقع خلف دوار “دولة”، ومنطقة المصلبة.

وسمعت في تلك المناطق أصوات انفجارات ضخمة هزت الحي أكثر من مرة، تلاها تصاعد لأعمدة الدخان، وقال سكان من الحي إنها ناجمة عن عمليات نسف مبان تقع على الأطراف.

وتعرضت كذلك أطراف الحي الشرقية لعميات إطلاق نار من الآليات العسكرية المتوغلة هناك.

إلى ذلك فقد تعرضت مناطق أخرى جنوب مدينة غزة لعمليات استهداف مماثلة، حيث قصفت قوات الاحتلال محيط الكلبة الجامعية الواقعة على أطراف حي الصبرة.

كما قامت مدفعية الاحتلال بإطلاق عدة قذائف سقطت في محيط ديوان أبو شريعة في نفس الحي.

وشنت طائرة حربية إسرائيلية غارة جوية على محيط عيادة الصبرة.

وجاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه قوات جيش الاحتلال بشن هجمات على الأطراف الجنوبية والغربية لحي تل الهوا.

وجاء ذلك في وقت أصدرت فيه قوات جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة للعديد من البلوكات السكنية شمال غرب قطاع غزة.

وحذر ناطق باسم جيش الاحتلال كل المتواجدين في أربعة بلوكات سكنية في بلدة بيت لاهيا بالنزوح القسري، وقال إن هذه البلوكات تعتبر “منطقة قتال خطيرة”، زاعما أن السبب في ذلك هو قيام فصائل المقاومة، بشن هجمات من تلك المناطق.

إلى ذلك فقد هاجمت قوات الاحتلال عدة مناطق تقع في شمالي القطاع، وقامت كالعادة بقصف أطراف بلدة جباليا الشرقية بالقذائف المدفعية، كما قامت بمهاجمة العديد من الأماكن الواقعة على أطراف بلدة بيت حانون.

مجازر وسط القطاع

وفي وسط قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال العديد من المجازر الدامية.

وجاء ذلك في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال قصف العديد من المناطق الواقعة شمال مخيم النصيرات، وكذلك قصف أحياء كثيرة في بلدة المغراقة القريبة من الطريق الذي أقامته قوات الاحتلال، ويفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وسمعت أصوات انفجارات ضخمة ناجمة عن استهدافات كثيرة في تلك المناطق.

وتعرضت أيضا منطقة الدعوة شمال المخيم ومنطقة شارع السوق في المخيم لإطلاق نار من طائرات مسيرة من نوع “الكواد كابتر”، فيما أصيب عدد من المواطنين في استهداف هذه الطائرات مجموعة من السكان قرب المدخل الشرقي للمخيم.

كما تعرضت مناطق أخرى شمال غرب مخيم النصيرات لعمليات إطلاق نار كثيف من قبل الآليات العسكرية التي تفصل مناطق شمال وجنوب القطاع.

وفي السياق، سجل أيضا قيام قوات الاحتلال بقصف مناطق كثيرة تقع على حدود مخيم البريج الشرقية والشمالية، وتكرر ذات الأمر حين هاجمت تلك القوات أطراف مخيم المغازي المجاور.

وجاء ذلك في وقت استمرت فيه هجمات جيش الاحتلال على الأطراف الشرقية لخان يونس، وتحديدا على بلدات القرارة وخزاعة وبني سهيلا وغيرها من الأحياء القريبة من الحدود الفاصلة.

وسجل سقوط عدة قذائف على مناطق قريبة من سكن المواطنين الذين عادوا إليها قبل أيام، بعد عملية اجتياح واسعة النطاق استمرت لـ 22 يوما، وخلفت مئات الضحايا.

أما في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع، فقد استمر التصعيد الإسرائيلي ضد المدينة التي تتعرض منذ أكثر من أربعة أشهر لهجوم بري عنيف.

وقصفت قوات الاحتلال أكثر من مرة الأحياء الغربية في المدينة، وتحديدا حيي تل السلطان والسعودي، بالتزامن مع عمليات إطلاق نار كثيف على الحي.