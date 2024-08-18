سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يستهدف حصانا في قطاع غزة- (فيديو)

منذ 37 دقيقة

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رام الله- “القدس العربي”: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي السبت، يظهر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي حصانا يجر عربة في قطاع غزة.

وأثار المقطع استهجانا كبيرا بين مشاهديه، الذين انتقدوا استهداف الكائنات الحية واعتبروا ذلك دليلا على وحشية الاحتلال الإسرائيلي.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

 

 

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