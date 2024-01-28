جيش الاحتلال يسحب اللواءين 4 و55 احتياط من غزة

تل أبيب: أعلنت قناة عبرية رسمية، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب لوائي 4 و55 احتياط من قطاع غزة بعد انتهاء مهمتهما.
وقالت قناة “كان”، التابعة لهيئة البث الرسمية، إنه في إطار تقليص قوات الاحتياط في غزة، سحب الجيش اللواءين 4 (كرياتي) و55 بعد انتهاء مهمتهما في القطاع.
وأوضحت أن لواء الاحتياط “كرياتي” غادر الليلة الماضية جنوب غزة، بعد أن شارك الآلاف من مقاتليه في معارك ضارية ضد حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” شمالي وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
أما اللواء 55 فهو لواء مظليين يُعرف باسم “رأس الرمح”، ويتألف من خمس كتائب.
وحتى الساعة 11:25 “ت.غ” لم تعقب حركة “حماس” على ما أعلنته القناة العبرية.
والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب الكتيبة 7107 هندسة قتالية من غزة، بعد أشهر من المشاركة في القتال.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، سحب الفرقة 36، وهي واحدة من 4 فرق عسكرية دفع بها في الحرب على غزة.
كما سحب في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الكتيبة 13 في لواء غولاني (أحد ألوية النخبة)، بعد تكبدها خسائر فادحة في معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
ولا تتوفر معلومة بشأن عدد وطبيعة قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة حاليا في غزة، حيث تدور معارك برية منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد “26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية.
كما تسببت في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.
(الأناضول)
هذا لا يعني شيء علميا على الارض بالنسبة للشعب الفلسطيني،، فالابادة والتدمير يتم عبر القصف الجوي والبحر والبري البعيد المدى!! اي ان وجود القوات على الارض متحصنة داخل آلياتها بحجم كبير او صغير سيبقي مستوى الابادة على ما هو عليه، ان لم يكن اكبر،،، لان تقليل تواجد وحدات الجيش على الارض يعطي الفرصة لتكثيف القصف والتدمير والابادة,,, خاصة في ظل تنزيح معظم سكان القطاع في بقعة صغيرة جنوب القطاع,, يحاول الاحتلال الاحتيال على متطلبات محكمة العدل الدولية عبر تحرير احجار شطرنج فرقه العسكرية، وعبر مناورات، هي في حقيقتها عمليات تدرير كل فرق الجيش على ابادة الشعب الفلسطيني وحرب الشوراع في القطاع من اجل تطبيقها في حملات الابادة في الضفة ولبنان وباقي أنحاء فلسطين,,, ولكن مشكلته الحقيقية تكمن في عدم شرعيته وفي نوعيه ’’ جنوده’’ ,,, والاهم، ان ما يحدث في القطاع، يمهد عربيا لسيناريو المواجهة القادمة مع الكيان،، من قبل الشعوب وليس الانظمة,,