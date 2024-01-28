جيش الاحتلال يسحب اللواءين 4 و55 احتياط من غزة

تل أبيب: أعلنت قناة عبرية رسمية، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب لوائي 4 و55 احتياط من قطاع غزة بعد انتهاء مهمتهما.

وقالت قناة “كان”، التابعة لهيئة البث الرسمية، إنه في إطار تقليص قوات الاحتياط في غزة، سحب الجيش اللواءين 4 (كرياتي) و55 بعد انتهاء مهمتهما في القطاع.

وأوضحت أن لواء الاحتياط “كرياتي” غادر الليلة الماضية جنوب غزة، بعد أن شارك الآلاف من مقاتليه في معارك ضارية ضد حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” شمالي وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

أما اللواء 55 فهو لواء مظليين يُعرف باسم “رأس الرمح”، ويتألف من خمس كتائب.

وحتى الساعة 11:25 “ت.غ” لم تعقب حركة “حماس” على ما أعلنته القناة العبرية.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب الكتيبة 7107 هندسة قتالية من غزة، بعد أشهر من المشاركة في القتال.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، سحب الفرقة 36، وهي واحدة من 4 فرق عسكرية دفع بها في الحرب على غزة.

كما سحب في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الكتيبة 13 في لواء غولاني (أحد ألوية النخبة)، بعد تكبدها خسائر فادحة في معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ولا تتوفر معلومة بشأن عدد وطبيعة قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة حاليا في غزة، حيث تدور معارك برية منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد “26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية.

كما تسببت في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)