جيش الاحتلال يشن أعنف هجوم على غزة.. “المسيرات” تقتل النازحين في الشوارع والطيران الحربي ينفذ أحزمة نارية

غزة – “القدس العربي”:

استمرت الهجمات الجوية العنيفة التي تشنها قوات جيش الاحتلال ضد مدينة غزة، التي تتعرض لهجوم بري هو الأعنف منذ بداية الحرب، وسقط خلال الساعات الـ 24 الماضية عشرات الضحايا، فيما لا يزال مصير آخرين كثر مجهولا، كما واصلت الهجمات على مناطق أخرى في القطاع.

الهجوم على غزة

وفي التفاصيل، صعدت قوات الاحتلال من هجماتها الجوية والبرية على كافة أحياء مدينة غزة، وقال شهود عيان إن تلك القوات نفذت غارات جديدة على شكل “أحزمة نارية”، دمرت خلالها مربعات سكنية، وأكدوا أنه لم يسبق لهم أن شاهدوا غارات بهذا العنف منذ بدء الحرب، وأسقطت عددا كبيرا من الضحايا.

وطالت الغارات أحياء الشجاعية والتفاح والدرج والرمال وتل الهوا.

سمعت طوال ساعات ليل الاثنين وفجر الثلاثاء أصوات انفجارات قوية جدا، ترافقت مع لهيب نار يخرج من مناطق القصف

وسمعت طوال ساعات ليل الاثنين وفجر الثلاثاء أصوات انفجارات قوية جدا، ترافقت مع لهيب نار يخرج من مناطق القصف، حرمت السكان خاصة الأطفال من النوم، فيما تصاعد دخان القصف في نهار الثلاثاء من عدة مناطق في المدينة.

وحسب مصادر محلية، فقد طال القصف المدفعي العنيف حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، كما طال القصف الجوي والمدفعي أيضا أحياء الرمال والتفاح والدرج، وأسفر عن تدمير عشرات المباني السكنية، واستهدفت إحدى الغارات منزلا في منطقة “السرايا” بحي الرمال، وآخر عند مفترق “الثلاثيني”، والعديد من المنازل في مناطق أخرى شرق المدينة.

وقال شهود عيان إن الدبابات الإسرائيلية التي توغلت في حي تل الهوا، وسعت من تقدمها البري ووصلت إلى مناطق تتبع في حي الرمال، حيث قامت خلال عملية التوغل بتدمير ما يواجه طريق تقدمها من مبان.

وقد تجاوزت آليات الاحتلال المنطقة التي يتواجد فيها المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، واتجهت إلى مناطق شمال وغرب تلك المنطقة.

تدمير مربعات سكنية

وأظهرت صور جديدة نشرها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الدمار الكبير الذي لحق بحي الرمال بسبب الغارات الأخيرة، حيث اختفت بالكامل الطرق المعبدة، وتبدلت إلى شوارع ترابية، بعد حفرها بشكل متعمد من قبل آليات الاحتلال.

وطالت الكثير من الغارات الجوية الإسرائيلية مربعات سكنية في حي الشجاعية، حيث تركز القصف هذه المرة على شرق الحي وعلى المناطق الغربية القريبة من حي الدرج.

كما استهدفت الطائرات الحربية منزلا مأهولا بالسكان في منطقة شارع النفق، وقد اضطرت طواقم الإسعاف إلى نقل الضحايا إلى عيادة الشيخ رضوان التي تفتقر للإمكانيات الطبية، كونها تعد عيادة رعاية أولية.

وضربت إحدى الغارات الجوية محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق قرب ميناء الصيادين بالتزامن مع إطلاق نار مستمر من الطيران المروحي غربي مدينة غزة.

كذلك قام الطيران الحربي المسير من نوع “كواد كابتر”، باستهداف المواطنين في عدة مناطق في المدينة، وتركزت الاستهدافات على تل الهوا والرمال والشجاعية، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

صعوبة انتشال الضحايا

وقد واجهت الطواقم الطبية صعوبة كبيرة في انتشال المصابين والشهداء، بسبب الاستهدافات الكبيرة من قصف جوي واستهداف بالطائرات المسيرة، كما واجهت مشقة كبيرة أيضا في نقل الضحايا الذين سقطوا في مدينة غزة، حيث اضطرت عربات الإسعاف إلى حملهم إلى مشافي شمال القطاع، بعد اخلاء المشفى الأهلي “المعمداني” لوقوعه في منطقة التوغلات البرية، وهو المشفى الوحيد الذي كان يعمل في مدينة غزة، بعد توقف الشفاء والقدس.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، وهو يتحدث عن الهجوم البري العنيف على مدينة غزة، أن ما وصفه بـ “الواقع المرير” صعب جدًا في ظل دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الشرقية لمدينة غزة، و️تهديد منطقتي التفاح والدرج شرقي المدينة، ونزوح آلاف المواطنين باتجاه المناطق الغربية، وذلك قبل أن تعمد قوات الاحتلال ل️تهديد منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة التي نزح إليها العديد من المواطنين من منطقتي التفاح والدرج، ليخرجوا مرة أخرى من تلك المنطقة باتجاه المجهول.

فرض التهجير القسري

هذا وقد أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الاسرائيلي يشن “حرب ترهيب وتهجير قسري بحق أهالي مدينة غزة وشمالها وسط موجة نزوح ضخمة”، وقال إنه وثق نزوح عشرات آلاف من أهالي المدينة، الذين أصبحوا في العراء بفرض الأمر الواقع.

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الاسرائيلي يشن “حرب ترهيب وتهجير قسري بحق أهالي مدينة غزة وشمالها وسط موجة نزوح ضخمة”

وأكد أن عمليات النزوح تمت في ظل تضارب توجيهات الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال في مناطق واسعة في غزة بالتزامن مع تواصل حرب التجويع والقتل العشوائي واسعة النطاق، لافتا إلى أن جيش الاحتلال أطلق عملية عسكرية بالتوغل البري في مناطق جنوب غربي مدينة غزة المكتظة بعشرات آلاف النازحين، وذلك بعد ساعات قليلة من طلبه من سكان أحياء “التفاح” و”الدرج” و”الشجاعية” شرقي المدينة، بالتوجه لتلك المناطق المستهدفة.

إلى ذلك فقد استمرت الهجمات المدفعية التي تشنها قوات جيش الاحتلال على مناطق وسط قطاع غزة، والتي طلب من سكان مدينة غزة النزوح إليها.

وطالت الغارات الجوية المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، والشرقية لمخيمي البريج والمغازي ومدينة دير البلح، فيما قام الطيران المسير من نوع “كواد كابتر” باستهداف مخيم البريج.

وفي السياق، فقد استمر الهجوم البري العنيف أيضا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وطالت الغارات الجديدة على المدينة غالبية أحيائها، وكان أبرزها المناطق الغربية، التي تعرضت لقصف مدفعي وجوي عنيف.

هجمات المقاومة

إلى ذلك فقد استمرت هجمات فصائل المقاومة بوتيرتها القوية، والتي تصدت فيها لقوات جيش الاحتلال المتوغلة، وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها تمكنت من تفجير عبوة “رعدية” مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية في حي تل الهوا، وإنها أوقعت قوة أخرى بين قتيل وجريح خلال اشتباك مسلح في منطقة الصناعة.

كما أعلنت عن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه 4” بعبوة أرضية معدة مسبقًا في محور التقدم بحي تل الهوا غرب مدينة غزة، وأخرى في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وأعلنت أيضا عن استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة “شواظ 3” على دوّار الـ 17 غرب حي تل الهوا، وتدمير جيب عسكري بقذيفة “الياسين 105” في شارع الصناعة، وكذلك استهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة الشاليهات غرب مدينة غزة.

وقالت كتائب المجاهدين إن ناشطيها تصدوا لقوات الاحتلال المتوغلة في محور التقدم حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة.

وأعلنت كتائب الأقصى، عن استهداف مقر قيادة الاحتلال في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.