جيش الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

رام الله: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن الناشط الإعلامي محمد عوض، قوله إن “قوات إسرائيلية داهمت منطقتي أبو الطوق والظهر، ببلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة، واقتحمت عدة منازل وفتشتها و”عبثت بمحتوياتها”.

وبين عوض لـ”وفا” أن تلك القوات اعتقلت الطفلين إبراهيم سمير محمد العلامي (16 عاما)، وعبد الله محمد عيسى بحر (16 عاما).

كما أفادت الوكالة باعتقال 4 فلسطينيين من مدينة الخليل، وهم محمد سدر، ويزن أبو زعنونة، ومالك إسحاق زغيّر، وبلال سليم سلهب، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وفي بيت لحم، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم العزة للاجئين، شمالي المدينة، وداهم عدة منازل وسط إطلاق لقنابل الغاز والصوت، بحسب وكالة وفا.

وفي رام الله، وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أبًا وطفله، خلال اقتحام بلدة المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.

وذكرت وكالة “وفا”، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الأب نزار لدادوة (45 عاما)، وطفله أحمد (16 عاما)، عقب دهم منزله في البلدة، وتفتيشه.

وأضافت الوكالة أن تلك القوات داهمت عددا من منازل البلدة وفتشتها، وعرف من بين أصحابها: خالد أبو قرع، وشفيق أبو قرع، وإبراهيم عايش لدادوة.

وفي أريحا، اعتقلت قوات إسرائيلية الشاب محمد أمين جلايطة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وفق الوكالة الرسمية.

وفي شمال الضفة، اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر محمود الكليبي من طولكرم، بعد دهم منزله، وفق مصادر محلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في شارع المريج بمدينة نابلس، بحسب شهود عيان.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال (تشمل معتقلين أفرج عنهم)، وتهجير أكثر من 41 ألفا وتدمير مئات المنازل، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)