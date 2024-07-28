جيش الاحتلال يشن هجمات عنيفة على غزة.. و”القدس العربي” تنقل صرخات النازحين في خان يونس

غزة – “القدس العربي”:

اشتدت الغارات الجوية الإسرائيلية المترافقة مع عمليات التدمير الممنهج للمنازل والبنى التحتية، وطالت العديد من مناطق قطاع غزة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في القطاع عن سقوط عشرات الضحايا الجدد.

وأعلنت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيداً و241 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 39324 شهيداً و90830 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وسط قطاع غزة استمر الوضع الميداني على حاله الساخن، وأطلقت المدفعية الإسرائيلية العديد من القذائف على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، كما استهدفت أيضا أجزاء من مناطقه الغربية، وذلك على وقع تفجيرات سمع دويها من بلدة المغراقة القريبة، التي يحدها من الشمال “محور نتساريم” الذي يفصل القطاع إلى جزأين.

هذا وقد اضطر سابقا الكثير من سكان المناطق الشمالية لمخيم النصيرات إلى النزوح إلى مناطق أخرى في عمق المخيم، هربا من تساقط القذائف، التي أدت إلى استشهاد الكثير منهم سابقا.

وفي مخيم البريج استمرت المأساة، بعد أن أجبر جيش الاحتلال الكثير من السكان على النزوح القسري، ودفع بهم إلى مخيم النصيرات المجاور، ومناطق أخرى وسط القطاع.

ونفذ الطيران الحربي العديد من الغارات على شرق المخيم، فيما قال السكان إن القذائف المدفعية التي أطلقت بكثافة من قبل جيش الاحتلال تعدت مناطق الحدود ووصلت إلى مناطق قريبة من وسط وغرب المخيم.

وطالت عملية القصف المدفعي العنيف أيضا الأجزاء الشرقية من مخيم المغازي ومدينة دير البلح، حيث كان سكان المنطقة الأخيرة نزحوا منتصف الأسبوع الماضي إلى وسط المدينة، هربا من الهجمات الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها.

وفي الموازاة استمر التوغل البري في مدينة رفح، والذي يقترب من إتمام شهره الثالث على التوالي، وطالت هجمات الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة، ومناطق أخرى قريبة من الحدود مع مصر، كما نفذ جيش الاحتلال غارات أخرى على مناطق وسط المدينة أيضا، واستهدفها بالقصف المدفعي والجوي.

وجاء ذلك في الوقت الذي دمرت فيه قوات الاحتلال المزيد من البنايات الواقعة غرب المدينة وتحديدا في حيي تل السلطان والسعودي.

وشنت قوات الاحتلال هجمات عنيفة بالمدفعية على المناطق الشرقية لبلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وهي إحدى البلدات التي تعرضت لعدة اجتياحات سابقة أدت إلى استشهاد الآلاف من سكانها، واصابة أعداد أكبر، وتدمير غالبية منازل ومنشآت البلدة.

كما طال القصف المدفعي أيضا الأطراف الشرقية لبلدة جباليا، ومناطق أخرى تقع على حدود بلدة بيت لاهيا الشمالية.

وفي مدينة غزة تركز القصف على العديد من الأحياء والأماكن، وقصفت طائرات الاحتلال بناية لعائلة دغمش في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير البناية دون وقوع إصابات.

واستهدفت المدفعية المناطق الجنوبية لحي تل الهوا، الذي تتوغل قوات الاحتلال فيه، كما طال القصف أيضا مناطق أخرى في محيط شارعي 8 و10، ومنطقة الكلية الجامعية، كما طال القصف أيضا حي الشيخ عجلين.

ضحايا خان يونس

ولا تزال مناطق مدينة خان يونس الشرقية تتعرض لهجمات عنيفة من قبل جيش الاحتلال، أسفرت عن وقوع مجازر دامية، وعمليات تدمير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية، بعد أن وسع جيش الاحتلال نطاق العملية البرية، وقلص مساحة ما تسمى بـ “المنطقة الإنسانية”، فيما يخشى السكان من توسيع أكير لهذه العملية لتمتد إلى باقي مناطق المدينة.

وبشكل أكبر مما كانت عليه خلال الأيام الماضي، تصاعدت وتيرة الهجمات الإسرائيلية على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، والتي تتواصل فيها عملية التوغل البري لجيش الاحتلال.

وقصفت المدفعية والطيران الحربي الإسرائيلي بأحزمة نارية، العديد من المربعات السكنية في تلك المنطقة، وطال القصف بلدات خزاعة وبني سهيلا وعبسان والقرارة، ومنطقة قيزان النجار، حيث دمر الطيران الحربي هناك مسجد أم حبيبة، كما طال القصف المناطق الجديدة التي هددها جيش الاحتلال بالنزوح القسري.

وقام جيش الاحتلال بنسف العديد المباني السكنية الواقعة شرق مدينة خان يونس، حيث شوهدت سحب الدخان وهي تتصاعد من تلك المناطق، كما أحرق محطة لتعبئة الوقود تقع على مدخل بلدة عبسان.

وفي السياق، تواصلت أيضا عمليات النزوح القسري من المناطق الجديدة التي هددها جيش الاحتلال بالنزوح القسري، ووصلت أعداد جديدة من النازحين إلى مناطق “مواصي خان يونس”، مما زاد العبء على تلك المناطق التي تفتقر لكل الإمكانيات والخدمات.

وشوهد مواطنون وهم يستقلون عربات وشاحنات وسيارات ودراجات نارية من ثلاث عربات “تكتك”، وآخرون على عربات تجرها الحيوانات، وهم يجلسون بجوار أمتعتهم ويمرون من مناطق وسط خان يونس إلى مناطق الغرب، بعد أن قلص جيش الاحتلال المنطقة الإنسانية، وأدخل مناطق جديدة في منطقة التوغل البري.

وقال أبو عماد الرجل الستيني الذي خرج مع عائلته الممتدة من أبنائه وأحفاده للنزوح “بنعرف ان ما في مكان يستوعب كل هل عدد من النازحين الجدد، لكن ايش بدنا نعمل ما في حل، إلي ما بيخرج من مكانه بينقصف من الجيش”.

وأوضح أنهم عاشوا أياما مرعبة منذ بدء العملية البرية على شرق خان يونس، حيث سقطت العديد من القذائف في محيط سكنه، وأنه كان يخشى من سقوط أحدها على منزله.

“وين نروح”

وقالت سيدة وقد ظهر العناء على وجهها عندما وصلت غرب خان يونس مع أفراد أسرتها “وين نروح تعبنا وما عندنا طاقة، كل شوي (فترة قصيرة) نزوح، حياتنا موت ودمار.. وقفوا الحرب”.

وفي مكان النزوح الجديد “مواصي خان يونس”، قال أحمد النجار، الذي نزح مع أسرته لـ “القدس العربي”: “الأمر مكلف كثيرا”، وكان يتحدث عن ثمن رحلة النزوح، حيث تضطر الأسر الكبيرة لاستئجار شاحنة، تضع عليها أمتعتها وخيمة إن كانت بحوزتها، والطعام المتوفر في المنزل والحطب ومواقد النار، وغيرها من الضروريات.

ويوضح هذا الرجل أن أطفال الأسرة أمضوا أكثر من 15 ساعة بدون طعام، بدأت مع شروع الأسرة في حزم الأمتعة، وإلى ما بعد وصولها منطقة المواصي، حتى قامت بنصب خيمة أولية للسكن، وقال إن الأطفال اشتكوا من هذا الجوع، ليجدوا في نهاية اليوم قليلا من الخبز وقليلا من اللحوم المعلبة.

ويوضح أن ثمن الرحلة يتراوح ما بين 100 إلى 300 دولار، حسب نوع المركبة التي يجري استئجارها لنقل هذه الأمتعة، ويشير هذا الشاب إلى أن أسرته نزحت خمس مرات منذ بداية الحرب، ويقول “مش عارفين وين بدنا نروح المرة الجاية (القادمة)”.

ويؤكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” أن أوامر الإخلاء الأخيرة، أثرت على عمليات الإغاثة وقوضت جهود توفير المساعدات الضرورية للمدنيين في خان يونس.

ووفق منظمات الإغاثة الأممية، فإن أكثر من 190 ألف فلسطيني نزحوا خلال الأيام الماضية، من خان يونس ودير البلح منذ صدور أمر الإخلاء يوم الاثنين الماضي، فيما لا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس مع تواصل القتال.