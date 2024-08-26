جيش الاحتلال يصعد الهجمات بشكل خطير ويوقع عشرات الضحايا.. ورفح أشبه بمناطق الزلزال

غزة – “القدس العربي”:

في سياق تصعيد عسكري خطير، بدا أن الهدف من ورائه فرض الشروط الإسرائيلية في مفاوضات التهدئة، زاد جيش الاحتلال من الضغط العسكري على قطاع غزة، من خلال تصعيد الهجمات الجوية والبرية، والتي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا الجدد.

ولم يكد يمضي على جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، سوى سويعات قليلة، حتى زاد جيش الاحتلال من حجم الهجمات على القطاع، بعد أن لجأ إلى أسلوب الضغط على السكان، ليس بالغارات الدامية فقط، بل بتوسيع رقعة مناطق العمليات العسكرية، وحشر السكان والنازحين في أماكن ضيقة.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، التي تتعرض أجزاء كبيرة منها لتوغل بري وهجوم عسكري، تواصلت الهجمات العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال المتوغلة في عدة أحياء وبلدات في المدينة، وقصف الطيران الحربي أرضا في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

وشن الطيران الحربي أيضا غارة على منزل في بلدة عبسان، كما سمع دوي انفجارات عالية ناجمة عن عمليات قصف جوي لتلك المناطق.

وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف استهدف البلدات الشرقية لمدينة خان يونس، وبالأخص بلدات بني سهيلا وخزاعة وعبسان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط منطقة المحطة وشارع رقم 5 شمال مدينة خان يونس.

زلزال رفح

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، شهدت الساعات الـ 24 الماضية، تصعيدا خطيرا في عمليات القصف الجوي وتدمير المباني، حيث استهدف جيش الاحتلال مناطق شرق المدينة بقصف مدفعي عنيف، كما طالت الغارات الجوية والقصف المدفعي مناطق الوسط ومنها مخيم الشابورة، حيث سجل قيام الطيران المروحي بإطلاق النار على تلك المناطق.

كما تعرضت أحياء أخرى في مدينة رفح لهجمات شنتها قوات الاحتلال المتوغلة، من ضمنها هجمات طالت منطقتي عريبة ومصبح.

وقد أظهرت صور ولقطات مصورة جديدة لأحياء في مدينة رفح التي يواصل جيش الاحتلال شن عمليته البرية ضدها منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصر، حجم دمار كبير في حي تل السلطان.

وأظهرت الصور أيضا عشرات المباني قد دمرت بالكامل وسويت بالأرض، حتى إنه بات يصعب تحديد مواقعها بدقة، في مشهد يشابه تلك المدن التي يضربها زلزال عنيف.

وفي هذا السياق، تواصلت “القدس العربي” عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مع ثلاثة من سكان حيي تل السلطان والسعودي، ممن يقيمون حاليا في مناطق النزوح في “مواصي” خان يونس منذ بدء العملية البرية.

وأكد أحدهم وقد فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أنه علم أن منزله دمر بشكل كامل في إحدى هجمات جيش الاحتلال، فيما قال الاثنان الآخران، إنهما لا يعلمان شيئا عن منزليهما، وأشارا إلى أن أنباء تواردت إليهما عن قيام جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات نسف للعديد من مباني الحارة التي يقطنان بها.

وفي الموازاة، استمرت هجمات جيش الاحتلال بوتيرة أكبر على مناطق وسط قطاع غزة، وتحديدا على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح.

وقصف جيش الاحتلال أكثر من مرة مناطق أبو العجين شرق المدينة، وأخرى على مقربة من شارع صلاح الدين الرئيس، كما استهداف أحياء أخرى في وسط المدينة، رغم أنها غير مشمولة في مناطق الاخلاء القسري.

نزوح جديد وسط القطاع

هذا وأعلنت إدارة مشفى الأقصى، استمرار عمل المستشفى، وتمسك الطواقم الصحية بتقديم رسالتهم، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 100 مريض لا زالوا في المستشفى، ومنهم 7 في العناية المركزة.

وبسبب أمر الإخلاء الأخير، اضطرت عوائل بعض المصابين إلى إخلاء أبنائها، من المشفى، فيما تواصلت عمليات النزوح من المشفى والمناطق المجاورة له، حيث يتكدس في باحات المشفى وحولها، وفي مراكز الإيواء في المدارس القريبة منها عشرات آلاف النازحين.

ويتجه سكان الحي الجديد الذي هدد بالإخلاء ومن فيه من نازحين، إلى مناطق غرب المدينة، والتي لم يعد فيها منذ أيام مكان لنصب خيمة، وإلى مناطق أخرى في بلدة الزوايدة ومخيم النصيرات، رغم تعرض تلك المناطق لهجمات دامية.

وذكرت بلدية دير البلح، أنه نتيجة لأوامر الإخلاء الجديدة، خلال الـ72 ساعة الماضية جرى تهجير قسري لنحو 250 ألف مواطن وخروج 25 مركز إيواء عن الخدمة وكذلك عدد من منشآت الخدمة الإنسانية.

وأشارت كذلك إلى مغادرة عدد من مؤسسات الإغاثة الدولية، التي كانت تقدم خدمة الإغاثة للأهالي من المنطقة، الأمر الذي سينتج عنه أزمة غذاء.

وفي السياق، تواصلت الهجمات الإسرائيلية ضد العديد من مناطق وسط القطاع، وقصفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات، وطال القصف محيط شركة الكهرباء ومنطقة الدعوة.

كذلك أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل كثيف في محيط مدينة الأسرى السكنية شمال غرب المخيم.

كما تعرضت الحدود الشرقية لمخيمي البريج والمغازي، لهجمات مماثلة، وتعرضت أيضا عدة مناطق في بلدة المصدر للقصف، وكان جيش الاحتلال أنذر قبل أيام سكان مخيم المغازي وبلدة المصدر، والعديد من أحياء مدينة دير البلح بالإخلاء القسري.

مجازر في غزة

إلى ذلك فقد شنت قوات الاحتلال عدة هجمات دامية ضد مدينة غزة، وسقط عدد من الشهداء والمصابين، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة خليّل في حي التفاح.

وفي هذا الحي تواصلت عمليات جيش الاحتلال البرية على أطراف الحي، حيث قصف جيش الاحتلال المناطق الواقعة جنوب الحي، كما أبلغ عن قيام جنود الاحتلال بإحراق عدة منازل شرق الحي.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مروحية إسرائيلية، أطلقت أكثر من مرة النيران صوب المناطق الجنوبية والشرقية من حي الزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

وبسبب التصعيد العسكري في حي الزيتون، اضطرت الكثير من العائلات للنزوح القسري، خاصة بعد بدء جيش الاحتلال بتنفيذ توغل محدود حتى اللحظة على أطراف الحي.

وشهدت كذلك أحياء تل الهوا والصبرة والشيخ عجيلن، عمليات قصف مدفعي عنيف، من قبل آليات الاحتلال المتمركزة على حدودها.

وفي شمال القطاع، قام جيش الاحتلال بشن عدة عمليات قصف استهدفت حدود بلدات جباليا وبيت حانون الشرقية، وحدود بلدة بيت لاهيا الشمالية، وهي إحدى المناطق التي هددت معظم أحيائها بالنزوح القسري قبل يومين.