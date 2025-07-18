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جيش الاحتلال يصيب 13 فلسطينيا إثر فض مسيرة احتجاجية شمالي الضفة- (صور وفيديو) 

منذ ساعة واحدة

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جنين: أصيب 13 فلسطينيا بحالات اختناق، الجمعة، خلال تفريق جيش  الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بسيطرته على قمة جبل السالمة ببلدة رابا قرب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها “تعاملت مع 13 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع نتيجة قمع قوات الاحتلال مسيرة في بلدة رابا قرب جنين”.

وأوضحت في بيان، أن جميع الإصابات تم علاجها ميدانيا.

وذكر شهود عيان، أن مئات الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة قرب جبل السالمة في بلدة رابا، وتوجهوا نحو قمته، بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، ومجلس البلدة.

ولفت الشهود إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عدد منهم رشقوا القوات بالحجارة.

ومنذ عدة أيام تعمل آليات إسرائيلية على تجريف قمة الجبل لإقامة نقطة عسكرية وبؤرة استيطانية وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

(وكالات)

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