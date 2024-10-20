شهداء في النبطية وغارات على الضاحية الجنوبية والمقاومة تتصدى لمحاولة توغل في الضهيرة- (فيديوهات)

القدس: تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية، لغارتين إسرائيليتين على الأقل في وقت مبكر الأحد، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعيد إنذار إسرائيلي بإخلاء اثنتين من مناطقها.

وأفادت الوكالة عن “غارتين شنهما الطيران المعادي صباحا على الضاحية الجنوبية، وقد استهدفت إحداها مبنى سكنيا” يقع على مقربة من مسجد ومستشفى في منطقة حارة حريك.

بالفيديو | آثار الدمار في منطقة سانت تيريز في #الضاحية_الجنوبية لبيروت، جراء غارات الاحتلال فجر اليوم pic.twitter.com/SkqndXXwC5 — إرتكاز نيوز (@Ertikaznews) October 20, 2024

وكان جيش الاحتلال قد طلب فجر الأحد، من سكّان منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت إخلاءهما، تحسبا لقصف يعتزم شنّه على مبنييْن قال إنهما يضمّان منشآت لـ”حزب الله”.

وقال الجيش في رسالة إلى السكان إن المبنيين يقعان في منطقتَي حارة حريك والحدث. وأضاف: “أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدّها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب”.

وتابع: “من أجل سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم إخلاء هذه المباني والمباني المجاورة فورا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”، مرفقا رسالته هذه بصور للمبنيَين بواسطة الأقمار الاصطناعية.

من محيط مسجد الحسنين (ع) في حارة حريك بعد العدوان الذي شنته الطائرات فجر اليوم pic.twitter.com/I2A5aPsKOh — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 20, 2024

إلى ذلك، استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على حي كسار زعتر ببلدة النبطية جنوبي البلاد. كما استشهد آخرون جراء غارة إسرائيلية على مجمع تجاري في البلدة.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، فقد “شن الطيران المعادي بعد منتصف الليلة الماضية غارة جوية استهدفت مجمع كمال التجاري والسكني عند المدخل الغربي لمدينة النبطية، ودمرته”.

وأفادت بـ”ارتقاء عدد من الشهداء”، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني تعمل على رفع الركام والبحث، فيما تم فتح طريق النبطية-زبدين التي أقفلت بالردميات جراء الغارة”.

هذا وشهدت بلدة الضهيرة الحدودية جنوبي لبنان، صباح الأحد، محاولة توغل إسرائيلية تزامنا مع قصف مدفعي على أطراف البلدة واشتباكات مع “عناصر المقاومة”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي “حاول التوغل في اتجاه بلدة الضهيرة (في قضاء صور بمحافظة الجنوب)، واندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومة في المنطقة”.

وأوضحت أن التوغل “تزامن مع قصف مدفعي معاد مباشر على أطراف الضهيرة الحدودية وبلدة البستان”.

غارات عنيفة استهدفت #النبطية فجر اليوم pic.twitter.com/wzYjn4z7wE — Future TV :: News (@futuretvnews) October 20, 2024

(وكالات)