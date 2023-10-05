جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينييْن قرب طولكرم وإصابة أحد جنوده في اشتباك مسلح- (فيديو)

طولكرم: أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار على فلسطينيين اثنين قرب مدينة طولكرم.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين اثنين على مدخل قرية شوفة بطولكرم.

وأشار الشهود إلى أن الاثنين ملقيان على الأرض، حيث منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليهما، وهو ما يظهر أيضا في فيديو تناقله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما لم يعرف على الفور طبيعة الحادث.

#صورة من مكان إطلاق جيش الاحتلال النار باتجاه شابين في قرية شوقة بطولكرم. pic.twitter.com/Imzc4g4GdY — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 5, 2023

تزامنا مع ذلك، انسحب جيش الاحتلال من مخيم طولكرم بعد تنفيذ عملية عسكرية سريعة.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين.

وأضاف الشهود أن أصوات انفجارات سمعت بين الحين والأخر في أكثر من موقع في المخيم.

وبيّن الشهود أن القوات انسحبت من المخيم بعد عملية عسكرية استغرقت نحو الساعة.

بدورها قالت فصائل مسلحة بينها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب الأقصى التابعة لحركة فتح في بيانات منفصلة، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وأشارت إلى أنها تمكنت من “إلحاق إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي”.

(الأناضول)

تغطية صحفية: لحظة إصابة احد جنود الاحتلال خلال اشتباكات في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/9GJaaail0G — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 5, 2023

#صور نشرتها كتائب شهداء الأقصى – كتيبة طولكرم لمقتنيات جنود جيش الاحتلال المصابين في مخيم #طولكرم بعد إصابتهم في اشتباكات مسلحة. pic.twitter.com/Vs8p2DFICc — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 5, 2023

سرايا القدس-كتيبة طولكرم تنشر #صور قالت انها لمقتنيات وآثار دماء جنود الاحتلال بعد وقوعهم في كمين نفذته سرايا القدس -كتيبة طولكرم على محور البلاونة صباح اليوم. pic.twitter.com/3r2hoGT6Bz — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 5, 2023