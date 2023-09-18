سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قرب القدس

منذ 19 دقيقة

حجم الخط
0

رام الله: أطلق جيش الاحتلال النار على فلسطيني اليوم الإثنين، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر الفلسطينية أن إطلاق النار تم قرب حاجز مزمورية العسكري الذي يفصل بيت لحم عن القدس، فيما أظهرت مقاطع مصورة شابا مصابا ملقى على الأرض.

ولم يتضح على الفور مصير الشاب الفلسطيني، الذي قال عنه الجيش الإسرائيلي إنه حاول تنفيذ عملية طعن باستخدام سكين قبل إطلاق النار عليه وإصابته، دون تسجيل أي إصابات.

(د ب أ)

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم أريحا وجنين ويستخدم مسنا درعا بشريا.. ويقر بالتفاوض مع السلطة حول اتفاق التطبيع مع السعودية
11 - سبتمبر - 2023
شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال العدوان على مخيم نور شمس- (فيديوهات)
5 - سبتمبر - 2023
لوفيغارو: الضفة الغربية أشبه ببرميل بارود والعنف يوشك على فرض قانونه في كل مكان
1 - سبتمبر - 2023
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية دهس غربي رام الله- (فيديوهات)
31 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية