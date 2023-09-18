جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قرب القدس

رام الله: أطلق جيش الاحتلال النار على فلسطيني اليوم الإثنين، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر الفلسطينية أن إطلاق النار تم قرب حاجز مزمورية العسكري الذي يفصل بيت لحم عن القدس، فيما أظهرت مقاطع مصورة شابا مصابا ملقى على الأرض.

ولم يتضح على الفور مصير الشاب الفلسطيني، الذي قال عنه الجيش الإسرائيلي إنه حاول تنفيذ عملية طعن باستخدام سكين قبل إطلاق النار عليه وإصابته، دون تسجيل أي إصابات.

(د ب أ)