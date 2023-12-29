جيش الاحتلال يطلق النار على قافلة مساعدات تابعة للأونروا في غزة

غزة: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة “على طريق حدده الجيش”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون “أونروا” بغزة، توماس وايت، الجمعة، عبر حسابه على منصة “إكس”.

وقال وايت: “أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش”.

وأوضح مدير شؤون الأونروا أن “قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت شاحنة واحدة بأضرار”.

وشدد وايت على أنه “ينبغي عدم استهداف عمال الإغاثة نهائيا”.

والخميس، قال وايت في تدوينة على حساب الوكالة بمنصة “إكس”، إن “كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء”.

وأضاف: “الحقيقة هي أننا بحاجة إلى المزيد من المساعدات لسكان غزة، والأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار الإنساني”.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن “قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة”.

(الأناضول)