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قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال شابين في قلقيلية شمال الضفة الغربية- (فيديو)

21 - يونيو - 2024

فلسطينيون يتجمعون في موقع اغتيال الشابين في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة

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قلقيلية: استشهد فلسطينيان خلال عملية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الفلسطينيين استشهدا بعد ظهر الجمعة عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة.

وقالت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية في بيان إن الشهيدين هما محمود حسن عبد الرحمن زيد (28 عاما) وإيهاب عبد الكريم موسى أبو حامد (29 عاما).

وقالت قوات الاحتلال إنها قتلت “شخصين ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي خلال عملية مشتركة مع الجيش وجهاز الأمن الداخلي”.

والخميس، استشهد فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في قلقيلية خلال عملية للجيش.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصعيدا في عمليات التوغل والمطاردة الإسرائيلية والمواجهات منذ عامين. وتفاقم الوضع منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

منذ ذلك التاريخ، استشهد ما لا يقل عن 549 فلسطينيًا في الضفة الغربية برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وقُتل ما لا يقل عن 14 إسرائيليًا فيها في هجمات فلسطينية، وفقًا للأرقام الإسرائيلية.

(وكالات)

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