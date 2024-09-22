جيش الاحتلال يعترض أهدافا جوية قادمة من العراق

رام الله- “القدس العربي”: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد أنه اعترض أهدافا جوية كانت تتجه نحو هضبة الجولان الجنوبية قادمة من العراق.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن الجيش أشار إلى أن الأهداف لم تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم تفعيل صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول.

وبعد أن دوت صفارات الإنذار في دوفيف في الجليل الأعلى، تم الإعلان عن الأمر على أنه إنذار كاذب.

وأصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الإحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 22 / 9 / 2024 ، هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر”.