سياسة | عربي

جيش الاحتلال يعترض “هدفا جويا مشبوها” تجاوز الحدود من لبنان

30 - نوفمبر - 2023

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القدس: دوت صفارات الإنذار، الخميس، في عدة بلدات في “الجليل الأعلى” شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، قبل إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض “هدف جوي مشبوه” قادم من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “استمرارًا لصفارات الإنذار التي تم تفعيلها في محيط البلدات “دوفيف” و”متات” و”ساسا” (شمال)، فقد اعترض الجيش الإسرائيلي بنجاح هدفًا جويًا مشبوهًا (طائرة مسيرة) تجاوز الحدود من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية”.

بدورها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، أنه سمع في مدينة صور جنوب لبنان أصوات قوية في المناطق الحدودية، مشيرة إلى أن المعلومات تفيد بأنها “دوي صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية”.

(الأناضول)

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