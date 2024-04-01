جيش الاحتلال يعترف بسقوط طائرة مسيرة داخل قاعدة عسكرية في إيلات

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، سقوط طائرة مسيرة “داخل قاعدة عسكرية” في مدينة إيلات الليلة الماضية، وتضرر مبنى القاعدة “إثر تسللها إلى المجال الجوي الإسرائيلي من اتجاه الشرق”.

جاء ذلك عقب بيان للجيش صدر في وقت سابق اليوم، أفاد بسقوط مسيرة في إيلات، دون تحديد المكان الذي تسللت إليه.

وقال الجيش: “متابعة للبيان حول سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة خليج إيلات الليلة الماضية، فقد سقط الهدف داخل قاعدة عسكرية في المدينة”.

وأشار البيان إلى أن الواقعة “لم تسفر عن وقوع إصابات، بل ألحقت أضرارا طفيفة في مبنى القاعدة”.

وأوضح أن الحادث “قيد التحقيق” دون مزيد من التفاصيل،

وفجر الإثنين، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “رصد جسما جويا مشبوها عبر من منطقة الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقط بخليج المدينة”.

وبينما لم يحدد الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن مصدر إطلاق المسيرة، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن “القطعة الجوية المعادية سقطت في إيلات بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من الأردن”.

(الأناضول)