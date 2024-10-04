“للمرة الأولى”.. هجوم من العراق يسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24- (صور) 

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جنديين وإصابة 24 بجروح، بينهم اثنان بجروح خطيرة، لأول مرة إثر هجوم بمسيرتين من العراق على شمالي إسرائيل.

ووفق إذاعة الجيش، هذه المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تنجح فيها الفصائل في العراق في ضرب الأراضي الإسرائيلية وإيقاع قتلى وإصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الرقيب دانيال صوفر (19 عاما) والعريف طال درور (19 عاما)، وكلاهما من لواء غولاني “قتلا بالمعارك في الشمال”.

وأضاف أنه في الحادث نفسه أصيب جنديان من لواء غولاني بجروح خطيرة.

⚡️🚨اسرئيل هيوم 🚨⚡️ سمح بالنشر: مقتل الرقيب دانييل أفيف حاييم صوفر من عسقلان والعريف تال درور من القدس. قُتلا في هضبة الجولان بغارة بطائرة بدون طيار انطلقت من العراق pic.twitter.com/a61IKpDAOU — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 4, 2024

وبحسب إذاعة الجيش، فإن التحقيق في الحادثة خلص إلى أنه في ليلة الأربعاء/ الخميس، انطلقت طائرتان مسيرتان من العراق وعبرتا إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة هضبة الجولان”.

وأضافت: “اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة واحدة، وانفجرت الثانية في معسكر للجيش شمالي هضبة الجولان”.

وتابعت: “نتيجة للارتطام – قُتل جنديان. وأصيب جنديان آخران بجروح خطيرة، وواحد بجروح متوسطة، و21 بجروح طفيفة”.

واعترف الجيش بأنه “فشل في اكتشاف الطائرة المسيرة المنفجرة وكذلك في التحذير”.

وأوضح أنه “لم يتم اكتشاف الجسم الغريب (المسيرة) بواسطة أنظمة الكشف الجوي، ولهذا السبب لم يتم تفعيل أي تحذير”.

ولفتت إذاعة الجيش إلى أن “الجنود لم يكونوا على علم بالجسم الغريب الذي كان يشق طريقه إليهم، ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم”.

ووفق إذاعة الجيش: “هذه المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تنجح فيها نيران الميليشيات الشيعية في العراق في ضرب الأراضي الإسرائيلية وإيقاع إصابات ووفيات”.

#صورة من القاعدة العسكرية الإسرائيلية في شمال الجولان التي انفجرت فيها طائرة مسيرة أطلقت من العراق ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 25 حالة اثنين منهم خطيرة#الجزيرة pic.twitter.com/YTisqB3din — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 4, 2024

بدوره، ذكر موقع “واينت” الاخباري العبري أن العسكريين قتلا فجر الخميس، في هجوم بطائرة مسيرة أُطلقت من العراق على شمال الجولان.

وبحسب بيانين منفصلين لجماعة تدعى “المقاومة الإسلامية في العراق” على منصة تلغرام، فإن مقاتليها نفذوا هجمات بالمسيرات على أهداف إسرائيلية شمالي الأراضي المحتلة، بما فيها الجولان الأربعاء والجمعة.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ينفذ الحوثيون في اليمن وفصائل مسلحة بلبنان، أبزرها جماعة “حزب الله”، وبالعراق واليمن عمليات مختلفة ضد إسرائيل باستهدافها بصواريخ ومسيرات، إلى جانب عمليات استهداف سفن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وبحر العرب.

وتطالب هذه الفصائل لوقف عملياتها بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة، والتي خلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل.

ووفق آخر تحديث لمعطيات الجيش الإسرائيلي، بلغ عدد جرحاه منذ بدء الحرب على غزة 4 آلاف و490، بينما وصل العدد المعلن للقتلى إلى 723 ضابطا وجنديا.

(وكالات)