جيش الاحتلال يعتزم توسيع عمليات الهدم في شمال الضفة

الضفة – «القدس العربي»: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم توسيع عمليات هدم المباني في شمال الضفة الغربية، ضمن عملية «السور الحديدي» المتواصلة منذ أكثر من 21 يومًا، والتي استهدفت حتى الآن جنين وطولكرم وطوباس، في حين أعطى جيش الاحتلال أوامر لجنوده بتنفيذ إعدامات ميدانية في الضفة.

وتمكنت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الأحد، من دخول أطراف مخيم جنين، حيث أظهرت الصور عمليات تدمير واسعة في أغلب المناطق في المخيم.

وذكر مواطنون تمكنوا من التجول في بعض المناطق أن أغلب المنازل في مخيم جنين غير صالحة للسكن، إلى جانب تدمير مئات المنازل.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال دمر حتى الآن 27 مبنى في جنين، و7 مبانٍ أخرى في طولكرم، بدعوى استخدامها كبنية تحتية للمقاومين، ويتم ذلك بتفجير هذه المباني أو هدمها من خلال جرافات D9، خصوصًا بعدما أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد شحنة مكونة من 134 جرافة.

ونقلت القناة عن مسؤول في وحدة الهندسة العسكرية قوله إن العملية هذه المرة تختلف عن العمليات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، فهي تهدف إلى تحقيق تأثير واسع النطاق.

وأوضح الضابط الإسرائيلي أن الجيش لم يعد يقتصر في عمله على استهداف القنابل الموقوتة فقط، بل ينفذ عمليات واسعة لتفكيك البنية التحتية، تشمل الكشف عن المتفجرات، وتدمير ورش التصنيع، ومنصات المراقبة التي تستخدمها الفصائل المسلحة.

شبكة مراقبة متقدمة

وحسب التقرير، فقد أقامت «كتيبة جنين» شبكة مراقبة متقدمة في مخيم جنين، تستخدم فيها الطائرات المسيرة والكاميرات لرصد تحركات الجيش، كما توجّه العبوات الناسفة عن بعد. بالإضافة إلى ذلك، لجأ مقاتلوها إلى نشر أغطية بلاستيكية لإخفاء تحركاتهم عن الطائرات المسيرة الإسرائيلية، وزرعوا عبوات ناسفة تحت الطرقات، بعضها يزن مئات الكيلوغرامات.

وادعى التقرير أنه بالرغم من الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مقتل عدد من جنوده في انفجارات واشتباكات، فإنه يواصل توسيع عملياته في شمال الضفة الغربية، وهو بصدد توسيع عمليات هدم المباني لتشمل مناطق إضافية، واستخدام تكتيكات متعددة لتدمير الأهداف، بما في ذلك المتفجرات والهدم المباشر، بناءً على الظروف الميدانية.

ونقلت القناة 12 في ختام تقريرها عن ضابط إسرائيلي قوله إن ما نقوم به الآن قد يكون أهم من عملية «السور الواقي» 2002، حيث نعمل على نطاق غير مسبوق لمنع الفصائل المسلحة من تعزيز نفوذها في شمال الضفة الغربية.

كما قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع أوامر إطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وذلك بعد يوم من استشهاد زوجة وجنينها، إضافة إلى مواطنة تم تفخيخ باب منزلها في مخيم نور شمس.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن قادة وحدات في جيش الاحتلال، أن ما تسمى قيادة المنطقة الوسطى قررت تطبيق آلية إطلاق النار التي كانت تتبعها في قطاع غزة، لقتل أي فلسطيني غير مسلح سواء اشتبه به أم لا، في الضفة الغربية.

وأوضحت أن أوامر إطلاق النار الواسعة سهلت على الجنود الضغط على الزناد، بإيعاز من قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط.

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا غير مسبوق على محافظات شمال الضفة الغربية، حيث بدأ عدوانه على جنين ومخيمها، قبل أن يوسعه إلى مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس، بالإضافة إلى بلدة طمون ومخيم الفارعة في محافظة طوباس.

ونقلت «هآرتس» عن جنود شاركوا في العدوان المتواصل على الضفة قولهم إن بلوط سمح بإطلاق النار بقصد قتل الفلسطينيين دون اللجوء إلى الاعتقال.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن قادة وحدات في جيش الاحتلال أن قائد فرقة الضفة، ياكي دولف، أمر بإطلاق النار على أي مركبة متجهة من منطقة قتال باتجاه حاجز، وهو ما تمثل في حادثة يوم الأحد، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على سيارة كانت في طريقها نحو حاجز عسكري، على متنها رجل وامرأة، مما أدى إلى مقتلهما، رغم أنهما لم يكونا مسلحين.

واستشهدت يوم الأحد المواطنة سندس شلبي 23 عامًا وجنينها، وأصيب زوجها بجروح حرجة في الرأس، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على المركبة التي كانا يستقلانها أثناء محاولتهما النزوح من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

دروع بشرية

وأوضحت الصحيفة أن قوة عسكرية إسرائيلية استخدمت مدنيين فلسطينيين في تفتيش مبانٍ يعتقد بوجود متفجرات في داخلها، على غرار ما حدث في قطاع غزة من استخدام الجيش للمدنيين كدروع بشرية.

كما كشفت الصحيفة تفاصيل استشهاد الشابة رهف الأشقر( 21 عامًا) في مخيم نور شمس يوم الأحد، وذلك عندما وضع الجنود قنبلة لتفجير مدخل المنزل واقتحامه، دون إبلاغ الموجودين داخله، وعندما فتحت الشابة رهف الباب انفجرت القنبلة مما أدى إلى استشهادها.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعد الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 910 مواطنين، بينهم 183 طفلًا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.

ومنذ مطلع عام 2025، استشهد 75 مواطنًا، بينهم 11 طفلًا، وفقًا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي طولكرم، استشهد الشاب إياس الأخرس ( 20 عامًا) في مخيم نور شمس، في وقت متأخر من مساء الأحد، وهو الشهيد الثالث في المخيم منذ توسيع العدوان الإسرائيلي على طولكرم.

وأكدت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أن الشهيد إياس الأخرس كان من مقاوميها، حيث ارتقى عقب خوضه اشتباكًا من المسافة صفر مع جنود الاحتلال في مخيم نور شمس، حيث أوقع قوة صهيونية بنيرانه المباركة.

وأعلن قائد «كتيبة طولكرم» التابعة لـ»سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، أن فصائل المقاومة شكَّلت غرفة عمليات مشتركة «لتنسيق العمل المقاوم وإيلام العدو في كافة نقاط انتشار جنوده» وفقًا لبيان مقتضب نشرته قناة «سرايا القدس – الضفة الغربية»، في منصة «تلغرام» .

وقال قائد «كتيبة طولكرم» إنه منذ إعلان جيش الاحتلال توسيع عملية «السور الحديدي» إلى مخيم نور شمس مساء الأحد،»تمكن مقاومونا من إحراق آليات العدو وجرافاته العسكرية أمام أعين كاميرات التلفزة، لنؤكد لكم أن الفشل الذي لاحق قوات العدو في غزة ولبنان سيلاحقه في كل بقعة من أرضنا وسيخرج من طولكرم مكسورًا مهزومًا بعون الله» .

وأضاف قائد كتيبة طولكرم أن مقاومي «سرية مخيم طولكرم» تمكنوا برفقة رفاقهم من «إخوة الدم والسلاح في فصائل المقاومة» من إيقاع قوات المشاة الإسرائيلية في عدد من الكمائن وتدمير الجرافات العسكرية والأرتال بلهيب عبوات السيف و»الشجاع» و»الغيث» التي عرف العدو بعض بأسها في الميدان.

جنين

كما أعلنت «كتيبة جنين» التابعة لـ«سرايا القدس»، أن مقاتليها في السيلة الحارثية غرب جنين فجّروا عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية، وأعطبوها.

أما «سرية اليامون» (كتيبة جنين – سرايا القدس)، فأعلنت أن مقاتليها يخوضون اشتباكاتٍ مسلحة مع قوات الاحتلال لإسناد سرية السيلة الحارثية في محاور عدة داخل البلدة.

وما زالت قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مخيم الفارعة في طوباس لليوم التاسع على التوالي، مع الدفع بمزيدٍ من التعزيزات العسكرية.

نابلس

وفي إطار الاقتحامات اليومية، اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وسيّرت آلياتها في شوارع البلدة، وداهمت عددا من منازل الحي الشرقي من البلدة، واعتقلت شابًا في منطقة وادي الباذان.

ونكلت قوات الاحتلال بعددٍ من المواطنين، وسرقت مبالغ مالية كانت بحوزتهم، أثناء مرورهم بالقرب من مدخل مدينة سلفيت الشمالي.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر شمال مدينة أريحا. وقال الصحافي عادل أبو نعمة إن الجنود أوقفوه ومنعوه من التصوير، وقاموا بتفتيش مركبته والعبث بمحتوياتها.

الخليل

وفي السياق، أقدمت سلطات الاحتلال على هدم 7 مساكن و3 كهوف وبئر ماء في خلة الضبع التابعة للمجلس القروي في التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وتعود ملكية المنازل لعائلة الدبابسة، وتؤوي ما يقارب 40 شخصا، جلهم من الأطفال والنساء، باتوا جميعهم في العراء، في ظل أجواء شديدة البرودة.

ودمرت قوات الاحتلال بآلياتها شبكات الكهرباء والماء الرئيسية والفرعية في خلة الضبع، وجرفت الأشجار والمزروعات المحيطة بالمساكن.