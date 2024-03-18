جيش الاحتلال يعتقل صحافيين من مستشفى “الشفاء” في غزة- (فيديوهات)

غزة: اعتقل جيش الاحتلال، الإثنين، عددا من الصحافيين بينهم مراسل قناة الجزيرة من مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بعد أن اعتدى عليهم بالضرب، وفق شهود عيان.

وقال الشهود إن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب المبرح على عدد من الصحافيين بينهم مراسل الجزيرة، إسماعيل الغول، قبل أن تعصب أعينهم وتكبل أيديهم وتعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء.

من جانبها، أكدت قناة “الجزيرة” اعتقال الجيش الإسرائيلي لمراسلها في مدينة غزة.

ونقلت القناة عن الصحافي الفلسطيني محمود عليوة المتواجد داخل مستشفى الشفاء قوله، إن “جيش الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على مراسل الجزيرة إسماعيل الغول قبل اعتقاله”.

🔴 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الصحفي إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة في مدينة #غزة، من مقر عمله داخل مستشفى الشفاء. 🔴 إسماعيل تعرض للضرب المبرح والسحل على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتياده إلى جهة مجهولة. (تغريدة زملاء إسماعيل) pic.twitter.com/vQXGb3Oapt — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) March 18, 2024

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال اقتحام قواته مجمع الشفاء الطبي وبدء عملية عسكرية فيه، على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.

وزعمت القناة “13” العبرية أن هذه العملية بدأت بعد “ورود معلومات عن تواجد مسؤولين كبار من حركة حماس في مجمع الشفاء”.

وأفادت بـ”اعتقال 80 فلسطينيا من المستشفى، وإصابة جندي بجروح طفيفة.. ولا توجد معلومات عن وجود مختطفين (محتجزين إسرائيليين) في المكان”.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

الصحفي محمود عليوة من داخل مستشفى الشفاء للجزيرة: قوات الاحتلال اعتقلت إسماعيل الغول وعدة زملاء صحفيين بصحبته، وجيش الاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك بالمجمع الطبي#حرب_غزة pic.twitter.com/noZzMQnF9j — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 18, 2024

🟥 كان هذا التقرير الأخير قبل اعتقال الصحفي إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة بمدينة #غزة. أجرى مراسل الجزيرة هذا التقرير في ساعات الليل قبل فترة قصيرة من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي. الجيش اقتحم غرفة إسماعيل الذي يتواجد فيها مع صحفيين آخرين، حيث تعرضوا… pic.twitter.com/r9hNkOdRJ9 — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) March 18, 2024

(الأناضول)