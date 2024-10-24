جيش الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بالخليل ويداهم مخيمي بلاطة وعسكر ومدينة البيرة

مركبة عسكرية إسرائيلية أثناء إغلاق طريق في قرية أم صفا شمال رام الله في 23 أكتوبر 2024. ا ف ب

إسطنبول: اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، مخيمي بلاطة وعسكر بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ومدينة البيرة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): “اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس”.

وأفادت مصادر محلية بأن “الاحتلال اقتحم المخيمين بعدد من الدوريات رفقة جرافة عسكرية، مع سماع صوت إطلاق نار”، وفق الوكالة.

وأضافت المصادر أن “الاحتلال سيّر آلياته في عدة أماكن في المخيمين، دون أن يُبلغ عن اعتقالات”.

📹 جانب من اقتحام جرافة لجيش الاحتلال مخيم عسكر الجديد بمدينة نابلس pic.twitter.com/tXzLD0NMaZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 24, 2024

وفي البيرة، قالت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة وجابت مناطق عدة، وتمركزت في حي البالوع، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

كما “دهمت قوات الاحتلال بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله بعدة آليات، وجابت شوارع وأحياء البلدة، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل دون أن يُبلغ عن اعتقالات”.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عشرة مواطنين من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية لـ”وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوبا، واعتقلت كلا من: سياف كمال أبو طعيمة، وحسين مصطفى الحسنية، ورامي جهاد الخطيب، وعبد الجليل الحسنية، ومصطفى محمد القصاص، والشقيقين محمد وعبد الله محمد رصرص، ونعمان عصفور من قرية الحدب، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا كبيرا من المنازل، وفتشتها، ودمرت محتوياتها، وحولت عددا آخر منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، بعد أن أجبرت أصحابها على إخلائها.

ومن بلدة دورا، اعتقلت تلك القوات عددا من المواطنين، عرف منهم: محمد موسى الحروب، ومحمد زياد عمرو، عقب تفتيش منزليهما.

(الأناضول)