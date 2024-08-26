جيش الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد وصباح الاثنين، 15 فلسطينيا من عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ أمس الأحد وحتى الاثنين 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون”.

وذكر البيان أن عمليات الاعتقال “توزعت على غالبية محافظات الضفة، ورافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.

وأشار إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)”.

ولفت البيان إلى أن هذه المعطيات لا تشمل معتقلي قطاع غزة “الذين تقدّر أعدادهم بالآلاف”.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين ما خلف 646 شهيدا ونحو 5 آلاف و400 جريح.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)