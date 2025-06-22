جيش الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

لندن- “القدس العربي”:

شن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، موجة اعتقالات واسعة لمواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال، اعتقلت اليوم الأحد، 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

ونقلت عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، وفتشت وخرّبت ودمرت منازل المواطنين، واحتجزت حوالي 100 مواطن، واعتقلت كلا من: أكرم شعفوط، ومحمد محمود سلهب، وماهر محمد عبد ربه وأحمد سامي فرارجة، ورامي معالي، ومحمود المغربي، وحمزة أبو عجمية، ومحمد أشرف رقبان، وحسن مجاهد أبو جودة، وعبد الناصر عطا الله، وقصي محمد مصباح فرارجه، وآدم موسى أبو نصار، وكريم عياد، ومحمود هماش، ورامز عبد الرزاق، ورياض محمد أحمد صالح.

كما أفادت الوكالة، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم، ثمانية مواطنين بينهم سيدتان، خلال اقتحام قرى برقة شمال غرب نابلس، وحوارة، وقريوت جنوبا.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعاثت فيها خرابا، واعتقلت ستة من المواطنين، وهم: عمر سليم حجة، ووليد أشرف قاسم، وباسم فتح الله سيف، والأسرى المحررون مصطفى محمد سعيد حجة، ورئاس زاهر أبو عمر، وشادي زاهي أبو عمر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال قاموا بأعمال تخريب على صرح الشهداء في القرية، وقص مجسم “حنظلة” من المكان، وكتبوا شعارات عنصرية فوق أسماء الشهداء هناك.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جيبات احتلالية اقتحمت بلدة حوارة، وقرية قريوت جنوب نابلس، وداهمت منازل هناك، وفتشتها، واعتقلت السيدتين: هيام حكمت شحادة (56 عاما) من حوارة، وسلام رزق الله سليمان كساب (20 عاما) من قريوت.

كما اقتحمت جيبات احتلالية قرية سالم شرق نابلس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين جندل صلاح من بلدة كفر دان، ومحمد احمد صالح جرار من قرية كفر كود، بعد دهم وتفتيش منزليهما، في محافظة جنين شمال الضفة.