جيش الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية

منذ 48 دقيقة
جيش الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية

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القدس: اعتقل الجيش الإسرائيلي 21 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش، في بيان الأربعاء، إنه تم اعتقال هذا العدد من الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”، على حد تعبيره.

وذكر أن الأسرى “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، من منازلهم خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6500.

ومن بين الأسرى 350 طفلا و62 أسيرة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 أسير إداري (بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل. (الأناضول)

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