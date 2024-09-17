الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم زوجة الأسير أحمد سعدات

رام الله: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينيا، مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، بينهم 3 سيدات وصحافي ومعتقلون سابقون، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) الثلاثاء، أن “الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مساء الاثنين 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم 3 سيدات وصحافي ومعتقلون سابقون”.

وأوضح البيان أن “من بين المعتقلين عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير القائد أحمد سعدات، وتحرير جابر، وطالبة الإعلام في جامعة بيرزيت دعاء القاضي، بالإضافة إلى الصحافي قتيبة حمدان”.

وقالت ابنة سعدات في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إن “قوة عسكرية أكثر من 20 جندي اقتحموا منزل العائلة، واعتقلوا والدتي”.

وأضافت “الجيش قام تصوير مقتنيات البيت بما فيها أعلام فلسطين، بالإضافة إلى تفتيش المنزل قبل الانسحاب”.

ابنة الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعادات تتحدث عن تفاصيل اعتقال الاحتلال لوالدتها عبلة سعدات من منزلها في مدينة البيرة فجر اليومhttps://t.co/GlVQqabQ0n#الاسير_مش_رقم pic.twitter.com/5zNvFwIadx — الأسير مش رقم (@Freethemall6) September 17, 2024

وكانت السلطة الفلسطينية، قد اعتقلت سعدات في 15 يناير/كانون الثاني 2002 بتهمة تهريب الأسلحة، وأبقته في سجن أريحا الذي كان تحت رقابة أمريكية وبريطانية، واحتجز مع المتهمين بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.

في 14 مارس/آذار 2006 وعقب انسحاب المراقبين البريطانيين والأمريكيين من سجن أريحا، اقتحمت قوات إسرائيل المقر الفلسطيني واعتقلت سعدات وعدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجن، وحكم عليه بالسجن 30 عاما.

ويعد سعدات من أبرز الشخصيات الفلسطينية المعتقلة في السجون الإسرائيلية.

وقال البيان إن “عمليات الاعتقال توزعت في غالبية محافظات الضفة”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير المنازل”.

وبلغ إجمالي معتقلي الضفة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول أكثر من 10 آلاف و700 مواطن من الضفة بما فيها القدس، ولا تشمل الحصيلة معتقلي القطاع، وفق بيانات سابقة لنادي الأسير.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 705 وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافة للمعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت حربه المدمرة على غزة والتي تحظي بدعم أمريكي أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)