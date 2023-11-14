جيش الاحتلال يعتقل 31 فلسطينيا بالضفة الغربية

رام الله: أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 31 فلسطينيا ما يرفع العدد الكلي لأسرى الضفة الغربية المحتلة إلى 2570 منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وذكر النادي (غير حكومي) في بيان، أن “قوات الاحتلال اعتقلت 31 مواطنا على الأقل بين ليلة الإثنين وفجر الثلاثاء، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.

وتجري الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث ينقل الأسرى إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.

وتسارعت عمليات الاعتقال في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي، بعدما أطلقت إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة دمّرت خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها خلفت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين.

(الأناضول)