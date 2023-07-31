سياسة | عربي | الأردن

جيش الاحتلال يعتقل 5 أشخاص تسللوا من الأردن إلى إسرائيل

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”:

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 7 أشخاص تسللوا صباح اليوم الإثنين، إلى المناطق الإسرائيلية الواقعة على الحدود الأردنية، وتمكن جنود جيش الاحتلال من اعتقال 5 أشخاص.

وقال موقع”واللا” العبري، إنه ومن خلال التحقيق، تبين أن اثنين آخرين تمكنا من دخول إسرائيل، حيث شرع جنود الاحتلال بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، بأعمال التفتيش عنهما ومطاردتهما، وأفضت التحقيقات إلى أنهما تمكنا من العودة إلى الأراضي الأردنية.

في غضون ذلك ، تم إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المجاورة.

وأتت عملية التسلل، عقب المزاعم الإسرائيلية بشأن إحباط عملية “تهريب كمية كبيرة من الأسلحة” عبر الحدود الأردنية في منطقة الأغوار، في الأسبوع الماضي، حيث لا تزال تفرضا تعتيما إعلاميا على طبيعة العملية والمحتويات المهربة، وسط تقديرات إسرائيلية بأن الأسلحة كانت في طريقها إلى الضفة.

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