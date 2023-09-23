سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين شرق نابلس

منذ 17 دقيقة

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رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، خمسة شبان  فلسطينيين عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر محلية قولها إن “قوات الاحتلال أوقفت خمسة شبان، لم تعرف هويتهم بعد، أثناء محاولتهم المرور بمركبتهم عبر الحاجز المذكور، حيث قامت بتقييدهم، واحتجازهم لساعات”.

وأشارت  إلى أن “قوات الاحتلال تضيق الخناق على نحو 24 ألف مواطن من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، من خلال إغلاق الحاجز العسكري، الذي يعتبر المدخل الوحيد لهما، وذلك بشكل شبه يومي، ومتكرر، عدا عن التسبب بأزمة مرورية خانقة، وعرقلة لحركة المواطنين والطلبة”.

( د ب أ )

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