جيش الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين ويغلق طرقا في الخليل

القدس المحتلة: اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، ستة فلسطينيين واغلقت طرقا في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن “قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت إحسان ياقين مرقة، والد الشهيد محمد، وفراس شقيق الشهيد وعمه إسلام، ونضال أبو عفيفة والد الشهيد زهدي وشقيقه يزن، اللذين ارتقيا السبت برصاص الاحتلال شمال الخليل، وأيمن أكرم طميزي من بلدة اذنا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مهند محمد العسود في منطقة الذخرة في بلدة اذنا وحطمت محتوياته”.

كما نصبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، بحسب “وفا”.

(د ب أ)