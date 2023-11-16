سلطات الاحتلال تعلن اعتقال 1050 ناشطا من “حماس” بالضفة منذ 7 اكتوبر

تل أبيب: أعلنت سلطات الاحتلال، الخميس، اعتقال 1050 ناشطا من حركة “حماس” في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة “إكس”: “منذ نشوب الحرب الراهنة، تم اعتقال ما يزيد عن 1750 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية، وينتمي ما يزيد عن 1050 منهم إلى منظمة حماس”.

وأضاف أنه اعتقل الليلة الماضية 33 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، بينهم 20 ينتمون لـ”حماس”.

وحتى الساعة 13:15 “ت.غ” لم تعقب الحركة على ما أعلنه جيش .

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 85 فلسطينيا فجر الخميس، ما رفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية إلى 2735 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبوتيرة يومية، تشهد مدن وبلدات في الضفة الغربية مداهمات واعتقالات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي وعادة ما تتخللها مواجهات واشتباكات مع فلسطينيين.

وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش في غزة منذ 41 يوما، وخلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.

فيما قتلت “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

(وكالات)