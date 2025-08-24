جيش الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة ويعتدي على شاب

رام الله: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 9 فلسطينيين، بينما اعتدى على شاب بالضرب المبرح.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن الجيش الإسرائيلي شن حملة اقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية، تركزت في مدن نابلس وجنين وطولكرم، شمالا، والخليل جنوبًا.

في نابلس، اعتقلت قوات إسرائيلية 4 فلسطينيين، بعد دهم منازلهم في حيي المعاجين والجبل الشمالي بالمدينة، وفي مخيم بلاطة شرقا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال إسرائيلية بلدة علار شمالي مدينة طولكرم، واعتقلت الطالب الجامعي مقداد شديد بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

أما في جنين، فاعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من بلدة قباطية جنوبي المدينة، بعد محاصرة منزله، وفق الوكالة.

وفي الخليل، داهمت قوات إسرائيلية قرية الطبقة جنوبًا، واعتقلت الشابين محمد كايد أبو عطوان ويامن أمجد حريبات، كما اعتقلت الشاب هيثم شلالدة من بلدة سعير شرق الخليل، وفق مصادر محلية للأناضول.

في السياق، اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي على شاب فلسطيني بالضرب المبرح في بلدة إذنا غربي الخليل، بعد إنزاله من مركبته، ما أدى إلى إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى، وفقًا لتلك المصادر.

وبموازاة حرب الإبادة في غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا على الأقل، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا.

(الأناضول)