جيش الاحتلال يعلق على فيديو يظهر أحد جنوده وهو يصفع طفلا فلسطينيا ويجبره على خلع قميصه

لندن- “القدس العربي”:

قال جيش الاحتلال، الإثنين، إنه سيراجع الحادث الذي شوهد في مقطع فيديو ويظهر جنديا إسرائيليا يصفع طفلا فلسطينيا ويجبره على خلع قميصه.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن جيش الاحتلال زعمه أن “السلوك الذي ظهر في الفيديو لا يتوافق مع قيم الجيش، وهناك مراجعة جارية”.

وأظهر الفيديو اقتحام جنود إسرائيليين بقالة فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، ونزعوا بالقوة قميص طفل ومزقوه لوجود صورة سلاح عليه.

Watch | Israeli occupation soldiers strip a Palestinian child of his shirt and assault him, terrorizing him and his family while shopping in the city of Hebron, occupied West Bank. pic.twitter.com/ucCbYUtocI

— Quds News Network (@QudsNen) March 24, 2024