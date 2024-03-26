سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يعلق على فيديو يظهر أحد جنوده وهو يصفع طفلا فلسطينيا ويجبره على خلع قميصه

26 - مارس - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

قال جيش الاحتلال، الإثنين، إنه سيراجع الحادث الذي شوهد في مقطع فيديو ويظهر جنديا إسرائيليا يصفع طفلا فلسطينيا ويجبره على خلع قميصه.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن جيش الاحتلال زعمه أن “السلوك الذي ظهر في الفيديو لا يتوافق مع قيم الجيش، وهناك مراجعة جارية”.

وأظهر الفيديو اقتحام جنود إسرائيليين بقالة فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، ونزعوا بالقوة قميص طفل ومزقوه لوجود صورة سلاح عليه.

ويظهر في الفيديو قيام أحد الجنود بتهديد صاحب البقالة والطفل بعد صفعه على وجهه، بينما كانت تحاول إحدى السيدات حمايته.

وقال عارف جابر، الناشط في مقاومة الاستيطان بالخليل، إن الحادثة وقعت في بقالة تقع بِحارة جابر وسط الخليل القديمة التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الحادث وقع بسبب وجود صورة سلاح على قميص الطفل.

وأشار إلى أن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيليين داهمت فجرا البقالة، وأخضعت صاحبها للتحقيق بعد نشره لفيديو الاعتداء.

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