جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة على حدود قطاع غزة  

غزة- “القدس العربي”:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أسقط طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، صبيحة اليوم الأحد، بعد استهدافها بصاروخين من منظومة القبة الحديدية.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان، إنه “شوهدت طائرة بدون طيار منذ فترة وجيزة تحلق فوق قطاع غزة باتجاه أراضي دولة إسرائيل، ولم تدخل الطائرة إلى أراضينا، ومنذ لحظة إقلاعها اتبعت أنظمة سلاح الجو مسارها”.

وتابع: “لاحقًا نجحت دفاعتنا الجوية في اعتراض الطائرة بدون طيار باستخدام نظام القبة الحديدية”، مشيرة إلى أنها لم تكن تشكل أي تهديد ولم يتم تفعيل أي إنذارات.

وكانت تلك الطائرة التي أعلن الاحتلال عن إسقاطها، تحلق فوق أجواء مدينة رفح جنوبي القطاع، وقريبة من منطقة الحدود الفاصلة.

وقال جيش الاحتلال إن قواته البرية، ستقوم لاحقا بجمع حطام الطائرة، لإخضاعه للفحص، ومعرفة إن كانت تحمل متفجرات أم لا.

وسمع دوي انفجار الصاروخ في تلك المنطقة، فيما استمر الوضع الأمني على حالة، ولم يقم جيش الاحتلال بإصدار توجيهات جديدة لسكان المستوطنات القريبة من حدود غزة.