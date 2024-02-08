جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط بجروح بالغة وجنديين عند الحدود مع لبنان

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إصابة ضابط وجنديين من قواته، جراء إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: “تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق كريات شمونة وبيرانيت وجبل الشيخ شمال البلاد”.

وأضاف: “هاجم الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية مصادر النيران”.

وتابع: “نتيجة عمليات الإطلاق هذه أصيب ضابط صف تابع للجيش بجروح بالغة، في حين أصيب جنديين احتياط آخرين بجروح طفيفة، ونُقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”.

في المقابل أعلن “حزب الله” اللبناني في بيان أن عناصره “استهدفوا ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة”، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن “طائرات مقاتلة هاجمت بنى تحتية ومبنى عسكريا استخدمها حزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان، حيث رُصدت عمليات الإطلاق من هناك باتجاه منطقة كريات شمونة”.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومدنيين لبنانيين.

(الأناضول)