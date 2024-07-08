جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط شمال غزة

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إصابة ضابط بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن ضابطا من الكتيبة 82 أصيب بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 4096، بينهم 2084 أصيبوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وتشير المعطيات كذلك، إلى مقتل 680 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 324 بالمعارك البرية، وسط اتهامات لإسرائيل بالتكتم على الإحصائية الحقيقية لقتلاها وجرحاها.

وسبق أن قال مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، إن الجيش يدفع “أثمانا باهظة” في غزة، ويواجه “قتالا شرسا” مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)