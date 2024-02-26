جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 8 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية

القدس: أفادت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بإصابة 8 جنود بالمعارك الدائرة قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية

واستنادا الى معطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه الرسمي، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 2974، بعد رصد 2966 مصابا خلال يوم أمس.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه من بين الجرحى “461 أصيبوا بجروح خطيرة، و790 بجروح متوسطة، و1723 بجروح طفيفة”.

وأوضح أن من بين عناصره المصابين “1408 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة”، ارتفاعا من 1400 تم تسجيلهم حتى يوم أمس.

وخلال المعارك البرية، أصيب “289 من جيش الاحتلال بجروح خطيرة، و474 بجروح متوسطة، و645 بجروح طفيفة”، بحسب المصدر ذاته.

جيش الاحتلال أعلن، في وقت سابق، ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، إلى 580 بينهم 240 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.

وصباح الاثنين، كشف جيش الاحتلال في بيان، عن إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة، الأحد، دون تحديد ملابسات المعارك.

كما قال في بيان آخر إنه مستمر في حملته العسكرية في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، إضافة إلى توغلاته في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

(وكالات)