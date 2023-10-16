جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد أسراه في غزة إلى 199

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، ارتفاع أعداد أسراه المحتجزين في قطاع غزة إلى 199، وجنوده القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول إلى 291.

وقال متحدث الجيش دانييل هاغاري، في مؤتمر صحافي: “تم التواصل مع عائلات 199 مختطفًا، الجيش الإسرائيلي والدولة يعملان على مدار الساعة لإطلاق سراحهم”.

وأضاف: “نحن نبذل قصارى جهدنا لمحاولة معرفة مكان وجود المختطفين في غزة”.

كما أشار هاغاري إلى ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب إلى 291.

وقال: “قمنا بزيادة الصفوف الاحتياطية، وذلك في إطار المجهود الحربي”.

وحذر المتحدث العسكري الإسرائيلي منظمة “حزب الله” اللبنانية من “رد مميت إذا تدخلت بالحرب في غزة”.

وقال: “غزة هي محور القتال، ولكن إذا تجرأ حزب الله على اختبارنا فإن رد الفعل سيكون مميتاً”، مشيرا إلى أن واشنطن تمنحهم “الدعم الكامل”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في بيان، الاثنين: “لا يوجد وقف إطلاق نار في غزة”.

(الأناضول)