جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد جنوده القتلى في غزة إلى 17

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، ارتفاع عدد جنوده الذين قتلوا خلال المواجهات الدائرة في قطاع غزة إلى 17.

جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل اثنين من جنوده متأثرين بجروح أصيبا بها في الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة منذ أيام.

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي “كتائب القسام” في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على غزة، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيين، بينهم 3648 طفلا، وأصاب نحو 22219، كما قتل 130 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)