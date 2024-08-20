جيش الاحتلال يعلن العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين في غزة 

القدس: قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه استعاد جثث 6 من أسراه كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن “منظومة الأسرى والمفقودين” زعمها صباح اليوم أن “قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) تمكنت من تخليص جثث 6 مختطفين من الأسْر في غزة، منهم أفراهام موندر، ونداف بوبيلويل، وجيف بوشتاب، وإعادتها إلى إسرائيل”.

وأفادت هيئة البث أن الإسرائيليين الستة المستعادة جثثهم “كانوا على قيد الحياة” في 7 أكتوبر الماضي عند نقلهم من المستوطنات المحاذية لغزة إلى داخل القطاع.

ولم توضح الهيئة العبرية أين عثر الجيش الإسرائيلي على الجثث وكيف أخرجها من القطاع، فيما لم تعلق حركة “حماس” على الفور على هذا التطور.

إعلام العدو يتحدث عن استعاد جـ ثث 6 أسرى في نفق بقطاع غرْة.. pic.twitter.com/sxcQKpdqhQ — Ali Bk (@Bk_Hanas) August 20, 2024

بدوره، وجّه الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت، الثلاثاء، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال آيزنكوت النائب من حزب “معسكر الدولة” المعارض لإذاعة “103 اف ام” المحلية، إن نتنياهو “يريد عودة المختطفين لكنه غير مستعد لاتخاذ قرارات شجاعة”.

وأضاف في إشارة إلى سلسلة البيانات التي صدرت عن مكتب نتنياهو في الأيام الماضية حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة: “إنه (نتنياهو) يرسل قرارات عبر الرسائل النصية، لقد رأيت ذلك ولهذا السبب غادرنا (الحكومة)”.

وكان حزب “معسكر الدولة” برئاسة بيني غانتس غادر الحكومة في يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار آيزنكوت إلى معارضة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وقال: “جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، ومعظم وزراء الحكومة، ووزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم (المقرب من نتنياهو) وغيرهم دفعوا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل- الصفقة الشاملة، لقد أيدناها، وكان هناك معارض واحد هو نتنياهو”.

والاثنين، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، عاد من القاهرة التي وصلتها مساء الأحد إلى تل أبيب، “دون أي تقدم في المحادثات بشأن محور فيلادلفيا”.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثات، قوله إن “قصة محور فيلادلفيا لا تزال مفتوحة، ولا يوجد تفاهمات بشأنها، ونتنياهو ليس مستعدا للتخلي عن موقفه في هذا الشأن”.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن “الفجوة تكمن في أن إسرائيل مستعدة لإبقاء قوات هناك، لكن المصريين والفلسطينيين يصرون على الانسحاب الكامل (للجيش الإسرائيلي)”.

والأحد، أكد نتنياهو إصراره على إبقاء سيطرة قوات الجيش على محور فيلادلفيا، بينما اتهمه زعيم المعارضة يائير لبيد، بالمماطلة وتخريب المفاوضات.

(الأناضول)