جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة شرق بحيرة طبريا

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، اعتراض مسيرة شرق بحيرة طبريا شمال إسرائيل، مبينا أنه تم تفعيل صفارات الإنذارات في المنطقة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أن “الدفاعات الجوية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا تم رصده في المنطقة”.

من جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “يشتبه بإطلاق طائرة مسيرة من سوريا”، دون تفاصيل إضافية.

يأتي ذلك بعد يوم من تصعيد غير مسبوق منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهدته منذ فجر الأحد، مناطق شمال إسرائيل وجنوب لبنان.

وأعلن الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، “نجاح” عملية الرد العسكري على اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر.

وأشار نصر الله، إلى “إطلاق 340 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية”، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي بسلاح البحرية وإصابة اثنين، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أكثر من 40 غارة استهدفت مناطق بجنوب لبنان في أوسع هجوم منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)