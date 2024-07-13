جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدفين جويين “مشبوهين” أطلقا من الشرق

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اعتراض هدفين جويين “مشبوهين” أطلقا من جهة الشرق تجاه منطقة إيلات على ساحل البحر الأحمر (جنوب).

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في المنطقة الصناعية شحوريت (قرب إيلات)، تمكنت الدفاعات الجوية بالتعاون مع الطائرات الحربية من اعتراض هدفين جويين مشبوهين شقا طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق”.

وأضاف الجيش أنه تم تفعيل صفارات الإنذار خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض”، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفجر السبت، قالت وسائل إعلام عبرية من بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن صفارات الإنذار دوت في منطقة شحوريت الصناعية شمال إيلات للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية.

وحتى الساعة 6:30 (ت.غ) لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن العملية.

ومنذ بداية الحرب، سبق أن أعلنت فصائل مسلحة عراقية، لعدة مرات، استهدافها لإيلات بالطيران المسير.

(الأناضول)