جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله

القدس: أعلن جيش الاحتلال، الإثنين، أنه تمكن من قتل قائد في حزب الله بجنوب لبنان، بغارة جوية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش: “أغارت طائرات حربية الليلة الماضية وقضت في منطقة السلطانية بجنوب لبنان، على علي أحمد حسين قائد منطقة حجير (جبال الرميم) في قوة الرضوان التابعة لحزب الله”.

وأضاف: “يعتبر علي حسين عنصرا مسؤولا وبارزا في حزب الله”، زاعما أن رتبته تصل لمستوى “قائد لواء”.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه “في إطار منصبه، كان علي حسين مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ اعتداءات في مسارات مختلفة في منطقة جبال الرميم (بالجليل الأعلى) ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية”.

وأورد أيضا في بيانه أن حسين “كان مسؤولا عن عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية”.

وفي سياق متصل، أشار الجيش في البيان إلى أن الغارة على منطقة السلطانية أسفرت عن “القضاء على عنصرين آخرين في حزب الله، كانا برفقة علي أحمد حسين لدى استهدافه”.

(الأناضول)