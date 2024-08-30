جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 عناصر من حماس في جنين- (صور وفيديو)

جنين: أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قتل 3 مقاتلين فلسطينيين من حركة حماس في غارة جوية في منطقة جنين، في اليوم الثالث من عملياته في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان في الموقع إن “القوات الإسرائيلية نفّذت هجوما على سيارة في بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين”.

وأشاروا إلى أن الجنود الإسرائيليين فتشوا السيارة بعد الغارة. وأخرج مسعفون أشلاء من السيارة.

وجاء في البيان الإسرائيلي: “خلال العملية العسكرية للجيش والشاباك وحرس الحدود في شمال الضفة الغربية، رصدت القوات في الساعات الأخيرة خلية مسلحين يتقدمها قائد شبكة حماس في جنين”.

وأضاف: “بعد الرصد، قام مستعربو حرس الحدود وبتوجيه من الشاباك بالقضاء على وسام حازم قائد شبكة حماس في جنين”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن “حازم كان ضالعا في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة إلى جانب هجمات أخرى في الضفة الغربية”.

وقال: “وبعد وقت قصير، قضت طائرة لسلاح الجو على مسلحين اثنين آخرين حاولا الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها مع حازم”.

وأضاف: “المسلحان ميسرة مشارقة وعرفات عامر، من نشطاء حماس في جنين، عملا تحت قيادة وسام حازم وتورطا في عمليات إطلاق نار نحو بلدات إسرائيلية في منطقة التماس”.

وقال إنه “تم العثور داخل سيارة المسلحين على جثثهم وعلى بنادق من نوع M16 ومسدس وأمشاط ذخيرة وعبوات ناسفة وقنابل غاز وعشرات آلاف من الشواقل (العملة الإسرائيلية)”.

استشهـ،ـاد ثلة من المجاهدين بقصف مركبة في بلدة الزبابدة – جنين – الشهـ،ـيد الأسير المحرر ميسرة مشارقة "ابو سليمان"

ـ الشهـ،ـيد القائد وسام الخازم "ابو الايمن"

ـ الشهـ،ـيد عرفات العامر صورة للعتاد العسكري الذي يزعم الاحتلال العثور عليه داخل مركبة الشبان pic.twitter.com/97ihMWZnaV — Malak 𓂆 (@malakash0ur) August 30, 2024

(وكالات)