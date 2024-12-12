جيش الاحتلال يعلن انسحابه من بلدة الخيام جنوب لبنان

القدس المحتلة: قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي سحب قواته من بلدة الخيام جنوب لبنان الأربعاء.

ومنذ فجر 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكرت هيئة البث: “انطلقت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، إذ انسحب الجيش الإسرائيلي خلال يوم مضى (الأربعاء) من بلدة الخيام، حيث انتشر فيها الجيش اللبناني وقوات (الأمم المتحدة) اليونيفيل“.

وتابعت أن “قائد المنطقة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا وصل إلى لبنان أمس، وشاهد من مقر قيادة تطبيق الاتفاق، دخول القوات اللبنانية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدة”.

والجنرال كوريلا عضو في اللجنة الخماسية لمراقبة والإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تضم أيضا لبنان وإسرائيل وفرنسا و”اليونيفيل”.

ومساء الأربعاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة إكس: “أنهى اللواء السابع صباح الأربعاء مهمته في بلدة الخيام بجنوب لبنان”.

وأضاف: “وفق تفاهمات وقف إطلاق النار، وبتنسيق من الولايات المتحدة، يتم نشر جنود من القوات المسلحة اللبنانية في المنطقة مع قوات اليونيفيل”.

واستدرك: “يظل الجيش الإسرائيلي منتشرا في جنوب لبنان، وسيعمل ضد أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها”، وفق تعبيراته.

ولم يحدد جيش الاحتلال موعد سحب باقي قواته من جنوب لبنان، الذي بدأت التوغل فيه مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى مساء الأربعاء 207 خروقات له، أوقعت 28 شهيدا و30 جريحا، وفق إحصائية استنادا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و54 شهيدا و16 ألفا و654 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وردا على العدوان، أعلن “حزب الله” أنه نفذ بين 17 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين 1666 عملية عسكرية، قتل خلالها أكثر من 130 إسرائيليا وأصاب ما يزيد على 1250، ودمر 76 آلية عسكرية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

(الأناضول)