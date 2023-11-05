جيش الاحتلال يعلن عن نافذة زمنية للمدنيين في غزة للانتقال إلى الجنوب

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي إنه سيعطي المدنيين في شمال قطاع غزة نافذة من الوقت الأحد للفرار إلى جنوب القطاع الساحلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيسمح بحركة المرور في الطريق الذي يؤدي إلى الجنوب خلال الفترة من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرا (0800 إلى 1200 بتوقيت غرينتش)، وفقا لما نشرة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، ليل السبت. ونشر الجيش الإسرائيلي أيضا خريطة تظهر الطريق المحدد لذلك.

وقال المنشور، الذي جاء باللغة العربية، في جزء منه “إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، توجهوا إلى الجنوب وفقا لتعليماتنا”.

ودعا المتحدث المدنيين في غزة إلى اغتنام الفرصة التالية للتوجه جنوبا حفاظا على سلامتهم. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أطلق الجيش مرحلة جديدة في الحرب ضد حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، ووسع عملياته على الأرض.

وتكررت دعوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في شمالي قطاع غزة للهروب نحو جنوب القطاع الساحلي المحاصر من أجل سلامتهم، ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإنه على الأقل نفذ 700 ألف شخص ذلك بالفعل.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الجمعة، استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي، خلال نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها على طريق الرشيد الساحلي.

وقال المكتب في بيان: إن “شهداء مجزرة الطريق الساحلي كان من المفترض أن يتوجهوا إلى المناطق الذي زعم الاحتلال أنها آمنة”.

وزارة الصحة بغزة لفتت في بيانها إلى “وجود مئات الحالات الخطيرة والحرجة من جرحى العدوان الإسرائيلي والتي فاقت قدرات وتحمل مجمع الشفاء الطبي مما يتطلب خروجها باتجاه مستشفيات جمهورية مصر العربية إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على منع وصولها إلى جنوب قطاع غزة وذلك بقطع الطرق واستهداف سيارات الإسعاف”.

ومنذ 28 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 4ر1مليون شخص قد نزوحوا داخليا في قطاع غزة ذي الكثافة السكانية المرتفعة والبالغ عدد سكانه أكثر من 2ر2مليون شخص.

(د ب أ)