جيش الاحتلال يعلن قصف “أهداف لحزب الله” جنوب لبنان

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه قصف بالطائرات الحربية والمدفعية “أهداف لحزب الله” في بلدات جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “أغارت طائرات حربية الليلة الماضية على أهداف لحزب الله، بينها مبانٍ عسكرية في كفر كلا وبنى تحتية في حولا والبياضة ورب الثلاثين في جنوب لبنان”.

وأضاف: “كما قصفت قوات الجيش بالمدفعية لإزالة تهديدات في منطقة الظهيرة” دون تفاصيل.

وحتى الساعة 07:25 “ت.غ” لم يتوفر تعقيب من “حزب الله” على بيان جيش الاحتلال الذي عادةً ما يستهدف منازل مواطنين والبنية التحتية جنوب لبنان.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضٍ لبنانية في الجنوب، وهضبة الجولان السورية، فضلا عن الأراضي الفلسطينية.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”؛ ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع “المصادقة” على خطط عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)