جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف لـ”حزب الله” في لبنان

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على قرية عيتا الشعب في جنوب لبنان بالقرب من الحدود

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم صباح السبت والليلة الماضية، أهدافا تابعة لـ”حزب الله” اللبناني بما في ذلك موقع عسكري وبنى تحتية عملياتية.

وقال في بيان نشره على حسابه بمنصة “إكس”: “هاجم الجيش الإسرائيلي هذا الصباح وأثناء الليل عددا من الأهداف التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية”، على حد تعبيره.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأهداف شملت “بنى تحتية عملياتية وبنى تحتية إرهابية وموقعا عسكريا”.

وختم بيانه بالقول: “كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الأراضي اللبنانية”.

وحتى الساعة 8:00 (ت.غ) لم يعلق “حزب الله” على ما أورده جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه.

وأمس الجمعة، أعلن “حزب الله” مقتل اثنين من عناصره، وسط استمرار تبادل القصف مع الجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية جنوب لبنان.

وفي بيانين منفصلين، نعى الحزب كلا من عبد العزيز علي مسلماني من بلدة الشعيتية، وعلي عز الدين من بلدة معروب.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر “بجروح خطيرة” في هجوم صاروخي لـ”حزب الله” على مستوطنة شتولا شمال إسرائيل.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)