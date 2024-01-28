سياسة | عربي

جيش الاحتلال يعلن قصف موقعين لـ”حزب الله” في جنوب لبنان

منذ ساعتين

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لبنان: أعلن جيش الاحتلال، الأحد، أنه قصف موقعين عسكريين لـ“حزب الله” في جنوب لبنان.
وقال الجيش في بيان: “قصفت المقاتلات موقعين عسكريين لتنظيم حزب الله، في منطقة بلدتي زبكين وحولا”.
كما “أطلق الجيش، صباح اليوم (الأحد) نيران المدفعية تجاه عدة مناطق في جنوب لبنان، لإزالة تهديد”، بحسب البيان، دون تحديد طبيعة التهديد.
وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ مما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي “الخط الأزرق” الفاصل.

(الأناضول)

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